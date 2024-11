Plus de 4000 détenues graciés à l’occasion du 1er novembre

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a signé deux décrets présidentiels offrant une amnistie à plus de quatre mille détenus. Cette décision marque le 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne, un événement historique qui a transformé l’histoire nationale et ouvert la voie à l’indépendance du pays.

Ce geste de clémence vise à offrir une seconde chance aux citoyens concernés, tout en honorant les sacrifices consentis par les générations passées pour la liberté.

Deux décrets, deux catégories de bénéficiaires

Le premier décret concerne les personnes condamnées définitivement dans des affaires de droit commun, offrant ainsi une opportunité de réintégration à ceux ayant purgé une partie de leur peine. Quant au second décret, il cible les individus impliqués dans des affaires portant atteinte à l’ordre public.

Ces mesures s’inscrivent dans un cadre de clémence pour célébrer la mémoire collective et renforcer le lien de confiance entre les citoyens et l’État.

Le 1er Novembre : Commémoration de la Révolution Algérienne

Chaque année, le 1er novembre, l’Algérie célèbre l’anniversaire du déclenchement de sa Révolution en 1954, marquant le début de la lutte armée pour l’indépendance contre le colonialisme français. Ce jour-là, des groupes de résistants organisés au sein du Front de Libération Nationale (FLN) ont lancé des attaques coordonnées, déclarant officiellement la guerre pour la libération de l’Algérie.

Cet acte de rébellion a déclenché un conflit de huit ans, au prix de lourds sacrifices humains et matériels. La Révolution a finalement conduit à l’indépendance de l’Algérie le 5 juillet 1962, un moment d’émancipation nationale et de fierté collective pour tout le peuple algérien.

La commémoration du 1er novembre est un moment de recueillement et de gratitude envers les martyrs de la guerre d’indépendance, ainsi qu’une occasion de transmettre aux nouvelles générations les valeurs de liberté, de justice et de solidarité. En ce jour, les Algériens réaffirment leur attachement à la souveraineté nationale, et luttent pour préserver l’héritage de dignité et de résistance qui définit l’identité algérienne.