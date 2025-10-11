Plus de 266 000 candidats pour 3 000 places : la formation paramédicale suscite un engouement inédit

Le ministère de la Santé a organisé, ce samedi, le concours national d’accès à la formation paramédicale pour le poste d’assistant en soins infirmiers de santé publique, au titre de l’année 2025.

Selon un communiqué officiel du ministère, cette session était ouverte aux candidats ayant complété la troisième année de l’enseignement secondaire, toutes filières confondues. L’objectif est de leur permettre de bénéficier d’une formation spécialisée dans le domaine des urgences médicales et chirurgicales, un secteur considéré comme vital pour la prise en charge des patients et l’amélioration de la qualité des services de santé à travers l’ensemble du territoire national.

L’événement a connu une forte affluence, avec plus de 266 000 candidats inscrits à l’échelle du pays, illustrant l’intérêt croissant des jeunes pour les professions paramédicales.

3 000 places pédagogiques réparties sur tout le territoire

Pour cette session, 3 000 places pédagogiques ont été ouvertes, réparties sur toutes les wilayas du pays, en fonction des besoins spécifiques de chaque région en ressources humaines dans le domaine de la santé. Ce dispositif vise à garantir une répartition équilibrée du personnel paramédical et à renforcer la capacité d’accueil des structures hospitalières, notamment dans les zones rurales et éloignées.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts continus du gouvernement pour créer de nouveaux emplois, réduire le chômage et renforcer les compétences nationales dans le secteur de la santé publique. En offrant aux jeunes une formation qualifiante et professionnalisante, le ministère entend ouvrir de nouvelles perspectives de carrière et répondre à la demande croissante en personnel médical et paramédical.

Le secteur de la santé, en pleine dynamique de modernisation et de recrutement, continue d’être l’un des principaux moteurs de l’emploi en Algérie. À travers ce concours, le ministère confirme sa volonté d’investir dans le capital humain et de consolider le maillage sanitaire national, en garantissant un accès équitable aux soins et une meilleure qualité de service pour tous les citoyens.

Un secteur en expansion constante

Le secteur de la santé publique connaît une croissance continue depuis plusieurs années, soutenue par des programmes publics de construction et de modernisation des hôpitaux, polycliniques et centres de soins. Ces investissements nécessitent du personnel qualifié médecins, infirmiers, aides-soignants, techniciens créant ainsi des milliers d’emplois directs et indirects chaque année.

Le gouvernement algérien a donc fait de la formation et du recrutement dans la santé une priorité nationale, en particulier après la pandémie de Covid-19 qui a révélé des manques en effectifs. Des concours nationaux réguliers sont désormais organisés pour recruter des assistants en soins infirmiers, sages-femmes, techniciens de laboratoire ou d’imagerie, afin de garantir la continuité du service public de santé dans toutes les régions, y compris les zones rurales et sahariennes.

Avec plus de 266 000 candidats inscrits à la formation paramédicale de 2025, ce secteur représente alors une opportunité concrète d’emploi et de reconversion professionnelle. En offrant des formations qualifiantes à des jeunes ayant un niveau secondaire complet, le ministère de la Santé contribue à réduire le chômage, à stabiliser les parcours professionnels et à valoriser les compétences locales.