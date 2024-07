Plus de 250 passagers bloqués à Sète pendant cinq jours : que s’est-il passé chez Algérie Ferries ?

Reports de traversées à répétition, flotte réduite et navires en panne… Depuis plusieurs semaines, le transporteur maritime national n’arrive pas à sortir la tête de l’eau. À peine remis en service après de nombreuses réparations, son navire, le Tassili II, tombe de nouveau en panne.

Selon le député de l’émigration Tawfiq Khedim, le navire Tassili II, qui a repris service le 22 juillet dernier, connaît de nouvelles difficultés techniques. Bien que la compagnie n’ait pas encore communiqué sur ce nouvel incident, ses passagers ont, quant à eux, exprimé leur mécontentement sur la toile.

À LIRE AUSSI >> Traversées Oran – Alicante : le programme d’Algérie Ferries de nouveau perturbé

Algérie Ferries : plus de 250 passagers bloqués dans le port de Sète pendant cinq jours

En effet, depuis plusieurs jours, les passagers d’Algérie Ferries subissent les conséquences d’une flotte réduite et instable. En plus des pannes à répétition du Moby Dada, et le Tariq Ibn Ziyad toujours hors-service, le Tassili II tombe à nouveau en panne après quelques jours de sa sortie d’un chantier naval en Grèce.

Par conséquent, des centaines de passagers se sont retrouvés bloqués en France en attente d’une solution pour rejoindre le territoire national et passer leurs vacances paisiblement. D’ailleurs, entre le mardi 23 juillet le samedi 27 juillet, plus de 250 passagers, venus de toute la France, ont été bloqués dans la gare maritime d’Orsetti à Sète, dans l’attente de leur bateau à destination du port d’Oran.

Selon Midi Libre, ces passagers, dont des enfants et des personnes âgées, ont été nombreux à passer la nuit à même le sol, entre des tas de bagages, dans l’attente de leur navire, qui devait initialement faire escale à Sète, mardi dernier. Après cinq jours de patience et de calvaire, ils sont enfin partis vers l’Algérie, le navire a finalement levé l’ancre ce dimanche 28 juillet à 11h.

D’abord programmé pour mardi dernier, puis reporté pour le samedi 27 juillet à 13h, le voyage a été de nouveau décalé le même jour à 23h, puis pour le lendemain à 7h du matin. Le tassili n’a quitté le port de Sète qu’à 11h de ce dimanche.

Balearia à la rescousse des passagers bloqués à Alicante

Le même scénario s’est produit, aussi, en Espagne. En effet, il y a quelques jours, Algérie Ferries a dû annoncer une vague d’annulations et reporter plusieurs traversées opérées par le Moby Dada, suite à plusieurs pannes de ce navire affrété pour la saison estivale.

Suite à ces annulations, plusieurs passagers ont passé la nuit dans le port d’Alicante. Comme solution, la compagnie espagnole Balearia a programmé une traversée spéciale, en date du 27 juillet 2024, à 14 h 30, pour transporter 700 voyageurs et 250 véhicules impactés par cette panne, vers Oran, annonce le transporteur maritime dans un communiqué publié sur son site officiel.

Il convient de noter que Balearia dessert l’Algérie, depuis 2016, et opère trois traversées par semaine au départ du port de Valence, en Espagne, à destination de Mostaganem.

À LIRE AUSSI >> Mise en service du navire Tassili II : Algérie Ferries dévoile un nouveau programme