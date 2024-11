Plus de 25% sont en surpoids ou à la limite : l’obésité menace les enfants algériens

Les derniers bilans de la santé scolaire en Algérie ont révélé une réalité préoccupante : l’obésité est désormais l’une des maladies les plus répandues chez les enfants scolarisés, juste derrière les affections respiratoires. Selon les données récentes, entre 20 et 25 % des enfants de 5 à 18 ans souffrent d’obésité, un chiffre alarmant qui place cette maladie au deuxième rang des problèmes de santé diagnostiqués en milieu scolaire.

Obésité infantile en Algérie : une épidémie silencieuse

Le docteur Fadila Boufaroua, membre du comité pour la santé scolaire au ministère de la Santé, a souligné que l’obésité infantile en Algérie est largement due aux habitudes alimentaires. En effet, les enfants consomment des produits sucrés dès le petit-déjeuner, et leur goûter est souvent composé de friandises riches en glucides et en graisses. Cette surconsommation de sucres contribue à une montée de la glycémie et à une prise de poids rapide, sans lien avec des causes héréditaires.

Par ailleurs, le régime alimentaire des enfants algériens manque cruellement de légumes, ce qui entraîne une insuffisance en fibres. Cette carence favorise des problèmes digestifs et accroît les risques d’obésité. Cette mauvaise alimentation est souvent associée à une sédentarité qui aggrave encore davantage le problème.

L’obésité chez l’enfant, quels risques ?

L’obésité infantile est un problème de santé de plus en plus alarmant chez les enfants scolarisés. Cette condition présente de nombreux risques pour la santé, allant au-delà des simples problèmes de poids. Les enfants obèses sont davantage exposés à des maladies chroniques, comme le diabète de type 2, l’hypertension artérielle et des troubles cardiovasculaires, autrefois considérés comme des maladies d’adultes.

Le surpoids entraîne aussi des répercussions psychologiques. Les enfants peuvent souffrir d’une faible estime de soi, de dépression et d’isolement social en raison de la stigmatisation et des moqueries qu’ils peuvent subir. Ce mal-être peut affecter leur réussite scolaire et leur intégration sociale, aggravant le cercle vicieux de l’obésité.

Une alimentation saine et beaucoup de sport : la clé pour contrer l’obésité

Face à cette situation, les spécialistes insistent sur l’importance de mesures de prévention. Un encadrement psychologique des enfants en surpoids est essentiel pour éviter qu’ils ne se renferment sur eux-mêmes ou ne souffrent de stigmatisation. La mise en place d’une activité physique régulière est également recommandée, en dehors des cours d’éducation physique, pour encourager une meilleure hygiène de vie.

Les experts appellent aussi à la sensibilisation des familles, qui ont un rôle clé à jouer pour initier leurs enfants à une alimentation équilibrée et à de bonnes habitudes alimentaires. Sans une prise de conscience collective et des mesures concrètes, l’obésité infantile risque de devenir un problème de santé publique majeur en Algérie.