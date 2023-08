Plus de 240 000 euros saisis lors d’une double opération aux aéroports d’Oran et d’Alger

Le transfert illicite de fonds est une pratique commune dans les aéroports et les posts frontières. Les autorités s’efforcent de lutter contre le mouvement illégal de capitaux à travers une série de mesures, allant de la simple fouille aux inspections minutieuses.

Dans une enquête récente, la police des frontières a réussi à déjouer une tentative de transfert illicite de fonds considérables entre les deux aéroports d’Alger et d’Oran. La semaine dernière, une tentative de contrebande d’une somme faramineuse en devise a été contrecarrée avec succès.

Tentative illicite de transfert de 245 000 euros déjouée aux aéroports d’Alger et d’Oran

Dans un communiqué officiel publié ce dimanche, les éléments de la sureté nationale ont révélé que deux opérations distinctes avaient été menées, dans lesquelles la police des frontières avait réussi à stopper une tentative de contrebande de fonds d’une valeur totale de 245 700 euros, opérations menées aux aéroports d’Alger et d’Oran.

La première opération s’est déroulée à l’aéroport international Houari Boumediene d’Alger. Après une inspection rigoureuse, les agents de la PAF ont saisi la somme de 104 200 euros, habilement dissimulée à l’intérieur d’un avion à destination d’Istanbul.

La seconde opération a été menée par une unité spéciale de la PAF à l’aéroport international Ahmed Ben Bella d’Oran. Au cours de cette opération, une somme de 141 500 euros a été découverte, soigneusement cachée parmi les bagages d’un voyageur en partance pour Istanbul.

Ces deux opérations s’inscrivent ainsi dans le cadre d’une lutte acharnée contre le crime lié à la violation des règles et des réglementations relatives aux mouvements de fonds de et vers l’étranger. Les autorités visent ainsi à contrer les activités illicites et à garantir que les échanges financiers internationaux respectent les lois et les protocoles en vigueur.

Il jette 800 000 euros à la frontière algéro-tunisienne et prend la fuite vers l’Algérie

Plus tôt dans le mois, les autorités tunisiennes ont mis la main sur une sacoche contenant près de 800 000 euros, appartenant à un individu suspect aux frontières. Interpellé par les agents de la Douane tunisienne, l’homme, qui était à moto, a ainsi pris la fuite en direction de l’Algérie en jetant sa sacoche à terre.

Le parquet du tribunal de la première instance de Kesserine a ainsi ordonné le lancement d’une enquête sécuritaire pour déterminer l’origine des fonds et les détails de l’affaire. Les soupçons des autorités tunisiennes se tournent vers une activité illicite ou une affaire de blanchiment d’argent.