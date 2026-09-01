Plus de 21 000 postes dans les écoles : la Fonction publique simplifie le recrutement

La Direction générale de la Fonction publique adopte des mesures exceptionnelles pour accélérer le recrutement d’agents contractuels dans les écoles primaires. Ces postes concernent plus de 21 000 emplois annoncés par le ministère de l’Intérieur.

Cette accélération vise à améliorer les conditions matérielles et de service des établissements scolaires. Le nombre total de postes financiers s’élève à 21 533 pour l’année 2026.

Une correspondance officielle pour débloquer la procédure

La Direction générale de la Fonction publique a adressé un courrier au ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports. Ce courrier répond à une demande reçue préalablement par ses services.

L’objectif consiste à valider plusieurs autorisations exceptionnelles. Ces autorisations concernent le recrutement d’agents contractuels dans les communes. Le Premier ministre avait déjà accordé cette autorisation au secteur. Son envoi porte le numéro 1676, daté du 2 mai 2026. Ce texte autorise le recrutement d’agents contractuels pour les communes. Les postes concernent les fonctions de gardien et d’ouvrier professionnel de niveaux un, deux et trois.

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Des délais administratifs considérablement réduits

La correspondance de la Fonction publique porte le numéro 9876. Elle est datée du 23 août courant. Ce document prévoit plusieurs simplifications procédurales.

Le délai d’avis de conformité pour l’ouverture des recrutements passe à cinq jours ouvrables. Il était auparavant fixé à dix jours. La période d’inscription des candidats se réduit également. Elle passe de vingt jours à quinze jours seulement.

Les services communaux pourront désormais utiliser les listes complémentaires plus facilement. Cette mesure permet de remplacer les candidats retenus qui n’ont pas rejoint leur poste dans les délais. Elle s’applique aussi aux candidats ayant renoncé à leur poste. Le remplacement concerne enfin les cas de rupture de contrat suite à une enquête administrative négative.

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Analyses médicales antidrogue : une exigence provisoirement levée

Les services du ministre Sayoud ont interrogé la Fonction publique sur un point précis. Ils ont demandé si les candidats devaient obligatoirement fournir des analyses médicales. Ces analyses prouvent l’absence de consommation de stupéfiants ou de substances psychotropes.

La Fonction publique a apporté une réponse claire. L’arrêté ministériel définissant les conditions d’application de l’article 5 du décret exécutif n’a pas encore été publié. La liste des laboratoires agréés pour ces analyses reste également absente. Le caractère urgent du recrutement des agents contractuels justifie aussi cette souplesse.

Rien n’empêche donc de dispenser les candidats de ces analyses dans le dossier initial. Les candidats retenus et installés devront cependant fournir ce certificat. Cette obligation s’appliquera dès la publication de l’arrêté ministériel concerné.

La Direction générale de la Fonction publique confirme la disponibilité de ses services locaux. Ces services accompagneront les structures déconcentrées du ministère de l’Intérieur. Cette collaboration vise à mener cette opération de recrutement dans les meilleures conditions possibles à travers les wilayas.

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