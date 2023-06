Plus de 20 harragas portés disparus au large des côtes de Tipaza

Un bateau transportant des migrants a coulé au large des côtes algériennes le 5 juin 2023, entraînant la disparition de 26 personnes.

Les familles des disparus se sont rendues au Centre de documentation des violations et ont vivement appelé les autorités algériennes et espagnoles à intensifier les opérations de sauvetage et à rechercher leurs proches.

Le bateau transportait 26 migrants, dont 18 Syriens, dont des femmes et des enfants, ainsi que 8 citoyens algériens. Deux personnes ont été signalées comme ayant survécu, un Syrien et un Algérien.

Le départ a eu lieu vers 23 heures le 5 juin et il a été rapporté qu’il y avait eu un naufrage moins d’une heure plus tard. Ces migrants avaient perdu tout contact quelques heures après leur départ de la ville de Larhat, dans la wilaya de Tipaza, en direction de l’Espagne.

Des rapports ont indiqué qu’ils auraient fait naufrage quelques heures plus tard, dans une région où le trafic d’êtres humains est actif via des intermédiaires et des trafiquants, notamment des Syriens et des Algériens.

Peu de détails divulgués pour le moment

Les garde-côtes algériens, par le biais de la brigade de premiers secours de l’unité de protection civile maritime de Cherchell, ont confirmé avoir récupéré plusieurs corps hier soir, dont ceux de femmes et d’enfants, qui ont été transférés à l’hôpital de Sidi Ghiles.

Face à cette tragédie, l’anxiété et la tension se sont installées parmi les familles des victimes, qui sont confrontées au manque d’informations sur le sort de leurs proches et se sentent impuissantes. Le Centre de documentation des violations continue de recevoir des plaintes et des appels urgents de la part des résidents.

Les questions se multiplient sur le sort du bateau disparu et des personnes à bord. Une enquête pourrait avoir lieu et mettre la lumière sur cette tragédie.