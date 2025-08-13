Plus de 1,8 million d’euros contrefaits saisis : coup de filet majeur à Chlef

Le procureur de la République près le tribunal de Chlef a annoncé, mercredi 13 août 2025, le démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans la falsification et la distribution de devises étrangères. Cette opération a permis la saisie d’un montant contrefait estimé à 1 851 100 euros.

Selon un communiqué officiel, l’enquête a été déclenchée le 7 août, à la suite d’informations reçues par les services de la police judiciaire. Les premiers éléments ont conduit à l’interpellation de deux individus à bord d’un véhicule, en possession de la totalité du montant falsifié. Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs ont procédé à l’arrestation de trois autres personnes, dont une femme, portant à cinq le nombre total de suspects.

Chlef : un réseau de faux euros démantelé, plus de 1,8 million saisis

Les autorités affirment que les personnes arrêtées sont membres d’un réseau organisé opérant dans la falsification et la mise en circulation de devises étrangères contrefaites. Les perquisitions menées dans le cadre de l’affaire ont permis de découvrir du matériel spécialisé dans la fabrication et l’imitation de billets, ainsi que des preuves de l’utilisation des réseaux sociaux pour proposer ces faux billets à la vente.

Présentés ce mercredi devant le procureur de la République, les cinq suspects ont été déférés devant le juge d’instruction. Ils font face à plusieurs chefs d’accusation, parmi lesquels : falsification et fabrication de billets ayant cours légal sur le territoire national, mise en circulation de devises contrefaites via les plateformes numériques, possession d’outils destinés à la falsification, création d’une organisation criminelle en vue de commettre un crime et blanchiment habituel d’argent dans le cadre d’un groupe criminel.

Détention provisoire pour le gang de faux-monnayeurs présumé

Ces infractions sont prévues et réprimées par les articles 44, 46 (paragraphe 3) et 48 de la loi relative à la lutte contre la falsification et l’usage de faux, ainsi que par les articles 176, 176 bis, 177 et 389 bis 2 du Code pénal.

Après leur première comparution, le juge d’instruction a ordonné le placement en détention provisoire de l’ensemble des mis en cause, dans l’attente de la poursuite des investigations. Les enquêteurs cherchent désormais à identifier d’éventuels complices et à déterminer l’ampleur du réseau, qui pourrait s’étendre au-delà de la wilaya de Chlef.

Les autorités rappellent que la falsification et la mise en circulation de devises constituent des crimes graves, portant atteinte à la stabilité économique et à la sécurité financière du pays. Elles appellent également les citoyens à la vigilance et à signaler toute transaction suspecte aux services compétents.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre des efforts continus de la justice et des forces de sécurité pour lutter contre la criminalité organisée et protéger l’économie nationale des réseaux de contrefaçon monétaire.