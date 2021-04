Plus de 160 employés de la Santé emportés par Covid-19 en Algérie

Le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a révélé le nombre de médecins décédés de la Covid-19.

“Jusque-là 163 employés de la santé, tous corps confondus, ont trouvé la mort et plus de 13 000 autres ont été contaminé par le virus”, a déploré Abderrahmane Benbouzid lors d’une cérémonie organisée à l’hôtel Saint-George, en hommage au personnel soignant.

Benbouzid a déclaré, ” “L’ensemble des travailleurs du secteur, toutes catégories confondues, ont fait preuve d’un haut degré de conscience, de bravoure et de dévouement dans leur travail pour faire face à cette pandémie, de par leur engagement héroïque en matière de prise en charge médicale et sanitaire assurée aux personnes atteintes de la Covid-19”.

Impératif de “protéger ces corps”

À cet égard, Benbouzid a souligné la nécessité de “protéger ces corps”, en respectant scrupuleusement les gestes barrières afin de casser la chaîne de contagion et desserrer l’étau sur les établissements de santé.

Abderrahmane Benbouzid, a profité l’occasion pour saluer les efforts consentis par les professionnels du secteur au service des citoyens durant la pandémie du coronavirus.

Le ministre a affirmé que la priorité à la vaccination depuis le début de la campagne nationale, ” a été accordée aux travailleurs du secteur de la santé, étant les plus exposés au danger “.

Le premier responsable du Secteur, a adressé ” ses remerciements” à tous les professionnels de la santé, tous corps confondus, tout en les encourageant à poursuivre les efforts en vue de juguler, au plus vite, la propagation du virus.