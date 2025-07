Plus de 150 personnes intoxiquées après avoir consommé des “millefeuilles” dans cette wilaya

Une vague d’intoxications alimentaires a frappé la commune d’El Birine, dans la wilaya de Djelfa, suscitant l’inquiétude de la population. Depuis la mi-journée de jeudi, plus de 150 personnes, dont cinq femmes âgées de 12 à 65 ans, ont été admises dans différents établissements de santé de la ville, après avoir consommé des pâtisseries suspectées d’être contaminées, en l’occurrence des “millefeuilles” achetées dans des cafés du centre-ville.

Les premiers cas ont été signalés dans l’après-midi de jeudi. À mesure que les heures passaient, le nombre de victimes a rapidement grimpé, atteignant la centaine en soirée, avant de dépasser 150 ce vendredi matin, selon des sources médicales locales. Les patients ont été répartis entre l’hôpital de 60 lits, la polyclinique Moujahid Znikhri Aïssa, ainsi que le service des urgences du centre médical Yahi Yahia, situé sur la route de Aïn Boucif.

État d’urgence à l’hôpital, visite du wali délégué

Face à l’ampleur de l’incident, le wali délégué de la circonscription administrative d’Aïn Oussara, M. Allaouach Boualem, s’est rendu en urgence jeudi soir à l’hôpital d’El Birine pour constater la situation et s’enquérir des conditions de prise en charge. Le pic d’admissions a contraint le personnel médical à installer certains patients sur des bancs, faute de lits disponibles, et à faire appel aux accompagnants pour maintenir les perfusions manuellement.

Ce vendredi matin, seuls trois patients restaient sous surveillance médicale, tandis que les autres avaient pu quitter l’hôpital après avoir reçu les soins nécessaires. Ces derniers ont témoigné de symptômes caractéristiques d’une intoxication alimentaire : diarrhée aiguë, vomissements, douleurs abdominales intenses et nausées survenues quelques heures après avoir consommé des pâtisseries dans des établissements du centre-ville.

Colère des habitants et appel à la vigilance

De nombreux citoyens rencontrés sur place ont exprimé leur indignation face au manque de contrôle sur les produits alimentaires, en particulier ceux vendus dans les cafés et boulangeries locales. Ils appellent les autorités sanitaires à identifier les responsables, sanctionner tout manquement avéré, et renforcer la surveillance des conditions de conservation et de distribution des denrées, surtout en période estivale où la chaleur accélère la détérioration des aliments.

Cet incident rappelle une nouvelle fois l’importance cruciale de l’hygiène alimentaire et la nécessité pour les pouvoirs publics d’assurer une veille rigoureuse dans les points de vente. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cette intoxication de grande ampleur.