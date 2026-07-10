Plus de 110 incendies recensés en 24h : la Protection civile tire la sonnette d’alarme

La Protection civile a enregistré 119 incendies ayant touché les forêts, les cultures agricoles et les palmeraies à travers plusieurs wilayas entre jeudi et vendredi matin. Si la grande majorité des feux ont été maîtrisés, un incendie de forêt restait en cours à Guelma. Face à la canicule, les autorités renouvellent également leur appel à la prudence.

Dans son dernier bilan couvrant la période allant de jeudi matin à vendredi à 7h00, la Protection civile fait état de 119 incendies ayant affecté le couvert végétal et les exploitations agricoles dans plusieurs régions du pays.

Selon le communiqué, 114 incendies ont été totalement éteints, tandis que quatre autres ont été placés sous surveillance afin d’éviter toute reprise. En revanche, les équipes d’intervention poursuivent leurs opérations pour maîtriser un incendie de forêt au lieu-dit Guigba, dans la commune de Kalaâ Bousbaa (wilaya de Guelma).

Les incendies ont concerné des forêts, maquis et broussailles dans plusieurs wilayas, notamment Béjaïa, Blida, Tizi Ouzou, Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbès et Guelma. Des moyens terrestres renforcés ainsi que des avions bombardiers d’eau ont été mobilisés dans certaines zones, notamment à Béjaïa, Blida et Guelma, pour contenir la propagation des flammes.

Les flammes ont également touché des cultures agricoles, des vergers et des palmeraies dans de nombreuses wilayas, dont Adrar, Chlef, Oum El Bouaghi, Batna, Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Djelfa, Constantine, Médéa, M’Sila, Tissemsilt, Khenchela, Souk Ahras, Mila, Aïn Defla, Aïn Témouchent, Relizane, Touggourt, El Meghaier et El Meniaa. La majorité de ces incendies ont été maîtrisés, tandis qu’un feu ayant atteint des arbres fruitiers à Tlemcen demeure sous surveillance.

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Canicule : les recommandations de la Protection civile pour éviter les risques

Parallèlement à cette situation, la Protection civile rappelle que la vague de chaleur qui touche plusieurs wilayas du nord du pays devrait se poursuivre jusqu’au dimanche 12 juillet, avec des températures pouvant atteindre 46 °C dans certaines régions.

Les autorités appellent les citoyens à limiter leur exposition au soleil, notamment les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant de maladies chroniques. Il est également recommandé de maintenir les logements au frais en fermant volets et rideaux durant la journée, d’aérer les habitations pendant les heures les plus fraîches et d’éviter les déplacements ainsi que les activités physiques intenses aux heures les plus chaudes.

Les automobilistes sont invités à éviter les longs trajets en journée lorsque leur véhicule n’est pas climatisé et à ne jamais laisser un enfant seul à bord d’une voiture. La Protection civile rappelle aussi l’interdiction de se baigner dans les retenues d’eau et les plages non autorisées, tout en appelant les visiteurs des espaces forestiers à éviter tout comportement susceptible de provoquer un départ de feu.

En cas d’urgence, les citoyens peuvent contacter la Protection civile via le 14 ou le 1021, en veillant à communiquer précisément le lieu et la nature de l’incident afin de faciliter l’intervention des secours.