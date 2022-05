Plus de 1000 voitures de Tahkout saisies au port de Mostaganem

Nouveau rebondissement dans l’affaire de la tentative de détournement visant des véhicules appartenant à l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout (actuellement en prison).

En effet, ce sont 311 conteneurs, contenant 1064 véhicules de marque Hyundai non assemblés, qui ont été visés par cette tentative de détournement qui a eu lieu au port de la ville de Mostaganem.

Selon un communiqué rendu public ce jeudi 12 mai par le parquet de Mostaganem, les 1064 voitures appartiennent à l’ancienne usine Tahkout Manufacturing Company (TMC). Elles ont été importées par cette dernière en 2019 via le port commercial de la wilaya.

Après avoir mené une enquête approfondie sur cette tentative de détournement, la police judiciaire a abouti à la saisie des conteneurs détournés et l’implication, dans cette même affaire, du Directeur Général de la Société du Port de Commercial de Mostaganem, du P-DG du Complexe Portuaire (SERPORT) et de l’ancien administrateur judiciaire du groupe Tahkout et ses adjoints.

À quand remonte la dernière saisie des biens de Tahkout ?

Pas plus tard que Mars dernier, un important trésor caché a été saisi par les services de la sécurité à Alger et Bechar. En tout, c’est l’équivalent d’une valeur globale de 1000 milliards de centimes de biens non déclarés aux instances judiciaires qui ont été saisis.

Entre Réghaïa, Ouled Fayet, Dar El Beïda, Staoueli (Alger) et un entrepôt dans la wilaya de Béchar, la perquisition s’est soldée par la saisie de « 507 véhicules, dont 267 véhicules touristiques de luxe et 84 camions de différentes marques, de jet-skis, de bateaux de plaisance et de motos de luxe.

Selon la justice, ces biens etaient dissimulés par des membres de la famille et des proches de Mahieddine Tahkout et n’ont pas été déclarés aux juridictions compétentes, en vue de procéder à leur transfert et à leur vente de manière clandestine.