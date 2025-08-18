Plus de 100 000 euros saisis à l’aéroport d’Alger

Les services douaniers de l’aéroport d’Alger ont réalisé une importante saisie de devises non déclarées ce lundi 18 août. Deux passagères qui s’apprêtaient à embarquer sur un vol à destination d’Istanbul ont été interceptées avec des sommes considérables dissimulées dans leurs bagages.

Les autorités ont découvert un total de 115.000 euros et 1.880 dollars américains, des montants largement supérieurs aux sommes autorisées pour le transport international. Cette tentative de sortie illégale de devises a été déjouée lors des contrôles de routine effectués par les douaniers.

« Dans le cadre des missions confiées aux services douaniers pour le contrôle des mouvements de voyageurs aux points de passage aériens, les agents de l’Inspection Principale du contrôle des voyageurs de l’aéroport Houari Boumediene, relevant de l’Inspection des divisions douanières d’Alger-Extérieur, ont réussi, lors de deux opérations distinctes, à saisir des montants en devises étrangères non déclarées s’élevant à 115 000 euros et 1 880 dollars américains. Ces sommes étaient en possession de deux voyageuses qui tentaient de quitter le territoire national en direction d’Istanbul », lit-on dans le communiqué officiel publié par la Direction Générale des Douanes.

🟢 À LIRE AUSSI : Programme d’importation : une nouvelle condition pour les opérateurs algériens

Cependant, le document ne précise pas si des poursuites judiciaires ont été engagées contre les deux femmes impliquées dans cette affaire. Cette saisie s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic de devises et illustre l’efficacité des contrôles douaniers à l’aéroport international d’Alger.

Opération Anti-Trafic à Chlef

L’arrestation des deux femmes à l’aéroport d’Alger intervient cinq jours seulement après une saisie record de devise à Chlef. Les autorités judiciaires de Chlef ont annoncé le 13 août dernier le démantèlement d’un important réseau de faux-monnayeurs. L’opération a permis la saisie de 1 851 100 euros contrefaits et l’arrestation de cinq suspects, dont une femme.

🟢 À LIRE AUSSI : Plus de 1,8 million d’euros contrefaits saisis : coup de filet majeur à Chlef

L’enquête, déclenchée le 7 août suite à des informations reçues par la police judiciaire, a d’abord conduit à l’interpellation de deux individus en possession de la totalité du montant falsifié. Les investigations ont ensuite permis l’arrestation de trois autres membres du réseau.

Les perquisitions ont révélé la présence de matériel spécialisé dans la fabrication de faux billets. Le groupe utilisait également les réseaux sociaux pour commercialiser leur production frauduleuse.

Les cinq suspects font face à de multiples accusations, notamment la falsification de devises, la création d’une organisation criminelle et le blanchiment d’argent. Ils ont été placés en détention provisoire par le juge d’instruction. L’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et déterminer l’étendue du réseau au-delà de la région de Chlef.

🟢 À LIRE AUSSI : Les autorités saisissent plus de 137 kg de poulet impropre à la consommation