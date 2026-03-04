Plus de 10.000 infractions en dix jours : spéculation, prix non affichés… le ministère sort son bilan

Avec l’explosion de la consommation qui caractérise la période du Ramadan, le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national a sorti l’artillerie lourde pour traquer les commerçants véreux et protéger le porte-monnaie des Algériens. Alors que la première décade du mois sacré s’achève, le ministère a dressé le bilan de ses opérations de contrôle menées à travers le pays.

Sur l’enssemle du territoire, 3.004 équipes de contrôle ont été mobilisées, effectuant au total 77.847 interventions en seulement dix jours. Parmi elles, 11.224 ont eu lieu en dehors des horaires classiques, dont 2.979 durant la nuit, soulignant la mobilisation continue des autorités pour encadrer le marché.

Ces opérations ont mis au jour 10.330 infractions. Les forces de contrôle ont établi 10.101 procès-verbaux et proposé 256 décisions de fermeture administrative.

Les saisies réalisées sont également significatives : 144,91 tonnes et 65.653 litres de marchandises, pour une valeur globale de 33,17 millions de dinars.

Bilan d’une mobilisation intensive sur le terrain : 80.000 contrôles et 10.330 infractions en dix jours

Les denrées subventionnées et réglementées (lait, pain, semoule, café, légumineuses et riz) ont fait l’objet d’une attention particulière. Sur 28.997 interventions ciblées, les inspecteurs ont relevé 505 infractions, dont :

374 cas de défaut d’affichage des prix et des tarifs

de défaut d’affichage des prix et des tarifs 66 cas d’absence de facturation, pour un montant total de 56,46 millions de DA

d’absence de facturation, pour un montant total de 29 cas de prix illicites appliqués

de prix illicites appliqués 36 autres infractions diverses

Ces manquements ont conduit à 494 procès-verbaux et à la proposition de deux fermetures administratives.

Spéculation : un phénomène récurrent qui interroge

Ces chiffres illustrent l’ampleur des dérives observées dans le commerce de proximité et les grandes surfaces, entre spéculation, non-respect des prix réglementés et pratiques illégales. Et révèlent une réalité persistante. Celle de commerçants qui exploitent la période de forte demande pour contourner la réglementation au détriment des consommateurs.

Le ministère rappelle que ces contrôles visent à garantir l’accès équitable aux produits essentiels. Au-delà du mois sacré, ces dix premiers jours de Ramadan soulignent la nécessité d’une surveillance continue tout au long de l’année pour endiguer durablement les pratiques spéculatives et assurer un marché régulé.