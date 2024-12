Plus beau but en 2024 : ignoré par la CAF, Yassine Benzia réagit

Encore un scandale de la CAF ! Yassine Benzia n’a pas reçu le prix du plus beau but de l’année 2024 par les CAF Awards. L’attaquant des Verts a réagi sur les réseaux sociaux.

La cérémonie des CAF Awards-2024 a eu lieu lundi soir. C’est le Nigérian Ademola Lookman qui a remporté le prix du meilleur joueur africain. Une distinction personnelle méritée pour l’attaquant de l’Atalanta Bergame avec son équipe et le Nigéria lors de l’année en cours.

Pour les autres prix, deux Algériens étaient nommés. Il s’agit de Yassine Benzia et Said Benrahma, tous les deux pour le prix du meilleur but de l’année. À la grande surprise, ce dernier a été décerné à l’international angolais Mabululu.

Et pourtant, le but de Benzia (3e) est beaucoup meilleur de celui que l’Angolais. Les Algériens se souviennent tous sur son coup de génie face à l’Afrique du Sud lors du tournoi amical FIFA le mois de mars dernier. Sur un service en retrait, il avait réussi un joli contrôle orienté dans la surface avant d’enchaîner sur un retourné acrobatique.

Il faut dire que cela a surpris les passionnés du ballon rond, les Algériens en particulier. Personne ne sait sur quels critères les jurys se sont basés pour octroyer ladite disctinction personnelle à Mabululu. D’ailleurs, l’attaquant des Verts est nommé pour le meilleur but de l’année par la FIFA.

Yassine Benzia, quant à lui, a réagi dans la foulée sur Instagram. En effet, il a commenté le post émojis “mort de rire” et un pouce levé ironique. Le Fennec espère avoir plus de chances ce mardi à l’occasion de la cérémonie FIFA The Best, qui récompensera notamment le Prix Puskas.

Le plus beau but africain n’a pas été attribué à Yassine Benzia ! 🥶 Visiblement, cela lui fait rire ! 🤷🏼‍♂️🤣 pic.twitter.com/5MrJX8bkhN — 𝗔𝗿𝗼𝗯𝗮𝘀𝗲𝗗𝘇𝗮𝗶𝗿 🇩🇿💫 (@arobasedzair2) December 16, 2024

Ce n’est une 1ère de la CAF

Et ce n’est pas la première fois que la Confédération africaine de football écarte ou zappe les Algériens des différents prix des CAN Awards. C’est une récidive car tout le monde se souvient du grand scandale de la dernière édition de la cérémonie.

On cite notamment Riyad Mahrez, qui n’avait pas figuré dans la liste finale des nommés pour le prix du meilleur joueur africain, malgré une bonne saison avec Manchester City, au terme de laquelle il avait décroché trois titres. Idem pour l’USM Alger pour le prix du meilleur club africain, après avoir remporté la Coupe de Confédération CAF et la Supercoupe CAF.

Enfin, Abdelhak Benchikha qui avait été privé du prix de meilleur entraineur africain, malgré son doublé avec l’USMA. Visiblement, le lobby anti-Algérie a fait son affaire lors de la cérémonie de lundi dernier.