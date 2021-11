Plus beau but de 2021 : Mahrez parmi les nominés au Prix Puskás

Grâce à sa haute performance dans le terrain, ainsi que ses magnifiques buts, notamment celui qui a fait trembler les filets du Zimbabwe l’année dernière, la star Riyad Mahrez est désormais nominé au Prix Puskás la FIFA.

Il s’agit, en effet, d’un titre créé le 20 octobre 2009 en hommage à Ferenc Puskás, grand buteur hongrois des années 1950 et légende internationale du football, qui récompense le joueur ou la joueuse ayant marqué le « plus beau but » de la saison.

À cet effet, la liste des nominés a inclus le capitaine des Verts Riyad Mahrez, et ce, grâce à son incroyable but, marqué en équipe nationale contre le Zimbabwe en novembre 2020. Après un contrôle exceptionnel de l’extérieur du pied réalisé à la suite d’une longue passe venue du camp des Fennecs, l’allier droit de Manchester City enchaîne deux crochets sur des défenseurs avant de marquer d’un tir du droit.

Outre Riyad Mahrez, figure dix autres joueurs qui sont en course pour remporter la récompense du plus beau but de l’année. La liste inclus donc onze joueurs, à savoir, l’Algérien Riyad Mahrez, le Français Gauthier Hein, le Colombien Luis Díaz, l’Argentin Erik Lamela, l’Autrichien Valentino Lazaro, le Ghanéen Sandra Owusu-Ansah, le Grec Vangélis Pavlídis, l’Iranien Mehdi Taremi, l’Écossaise Caroline Weir, le Tchèque Patrik Schick et enfin la Mexicaine Daniela Sánchez.

Le lauréat sera dévoilé le 17 janvier prochain

Ainsi, il convient d’indiquer que le lauréat ou la lauréate sera sélectionné(e) par un jury international composé d’un panel de FIFA Legends ainsi que des supporters et supportrices du monde entier, qui ont jusqu’au 17 décembre minuit pour voter.

Sachant que les noms des lauréats des différentes récompenses seront dévoilés lors des The Best FIFA Football Awards, qui auront lieu à Zurich le 17 janvier 2022.

Par ailleurs, et faisant partie des nommés pour la deuxième fois de suite, Riyad Mahrez sera aujourd’hui, lundi 29 novembre, à l’honneur avec la divulgation du classement final du Ballon d’Or.