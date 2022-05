Plus anciens hôtels d’Afrique : un hôtel algérien dans le top 5

Les hôtels jouent un rôle essentiel dans l’économie. En plus de générer de l’emploi, de payer des impôts et de contribuent au PIB, les hôtels dynamisent les activités commerciales. Ils hébergent les hommes d’affaires et servent de lieux de rencontre pour les événements liés aux affaires (séminaires, colloques, conférences…).

Dans cette optique, nous allons nous intéresser dans cet article aux cinq plus anciens hôtels en Afrique dont certains accueillent leurs hôtes depuis plus de 200 ans. Et surprise, un hôtel algérien figure dans la liste !

Source : Business Insider Africa

1. Houw Hoek Hotel, Afrique du Sud

Le Houw Hoek Hotel se trouve au cœur de la réserve naturelle de Kogelberg, à 80 kilomètres de la capitale sudafricaine, Cape Town. Le palace existe depuis 1779. Selon les informations disponibles sur son site Internet, les clients peuvent choisir parmi 81 chambres luxueuses avec salle de bains.

Le prix de la nuitée au Houw Hoek Hotel, selon le site de réservation booking.com, est de 100 $ « seulement » (environ 14 000 dinars algériens).

2. Hôtel Continental, Maroc

Situé à Tanger, port marocain du détroit de Gibraltar, l’hôtel Continental a été fondé en 1870. Une vue pittoresque de l’architecture d’antan et des palmiers tentaculaires font partie des arguments de vente de l’établissement. En outre, les hôtes peuvent profiter du wifi et du petit déjeuner gratuits.

Les tarifs par chambre commencent à 48 $ (environ 7000 dinars algériens), selon Booking.com.

3. Marriot Mena House, Égypte

Fondé en 1886 et situé au Caire, le Marriot Mena House est un hôtel 5 étoiles. À l’instar du Continental, cet ancien hôtel égyptien propose à ses clients une ambiance nord-africaine haute en couleur, avec de magnifiques palmiers qui s’élèvent dans ses cours et un éblouissant ciel d’azur. Le Marriot Mena House dispose, entre autres commodités, d’une piscine extérieure , d’un restaurant et d’un centre de remise en forme.

Pour profiter de tout ce luxe, le client devra débourser, si on se réfère au site booking.com, 282 $ par nuit (environ 40 000 dinars algériens).

4. Hôtel El Djazair (ex Saint George), Algérie

Le 4e plus ancien hôtel d’Afrique n’est autre que l’hôtel El Djazair (ex Saint George) d’Alger. Cet établissement historique a été construit en 1889, et son architecture s’inspire du style victorien.

Sur le site officiel de l’hôtel, nous pouvons lire la présentation suivante : « Bâti sur un ancien palais Arabo-Ottoman et cerné par un luxuriant jardin botanique, l’hôtel se veut un des fleurons du patrimoine culturel national. Séjourner à l’hôtel Saint George, c’est revivre la splendeur d’une époque tout en profitant d’un luxe contemporain. Dès son ouverture, l’hôtel fut l’adresse préférée de la bourgeoisie anglaise, attirée par les hivers doux d’Alger. L’hôtel fut d’ailleurs baptisé en hommage au saint patron britannique, Saint George. L’hôtel a connu des clients prestigieux tels que Edith Piaf, Simone de Beauvoir, Le Général Dwight Eisenhower, Le Général Mark Wayne Clark, Winston Churchill. »

L’établissement propose à ses clients plusieurs attractions secondaires, dont : des massages, des soins pour le corps, un court de tennis extérieur, une boîte de nuit, un sauna et un accès à l’Internet sans fil gratuit.

Le coût de la nuitée dans les chambres luxueuses de l’Hôtel El Djazaïr, d’après hotels.com, avoisine les 174 $ (environ 25 000 dinars algériens).

5. Grand Holiday Villa Hotel, Soudan

L’hôtel Grand Holiday Villa a ouvert ses portes en 1890. Il est situé à la capitale Khartoum. En plus de l’hébergement, l’établissement offre divers services, comme une salle de sport, un sauna, des salles de réunion, un centre d’affaires, un salon de coiffure, etc.

Le Grand Holiday Villa possède diverses catégories de chambres proposées à des tarifs différents. On y trouve des chambres simples, des chambres de luxe et des chambres exécutives. Le coût de la nuitée peut atteindre 272 $ (environ 40 000 dinars).