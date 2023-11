Pluies, vents, nuages… Les prévisions météo en Algérie pour ce mercredi 8 novembre

Alors que le mois de novembre pointe le bout de son nez en Algérie, les yeux se tournent vers le ciel pour anticiper les conditions météorologiques à venir. Ce mercredi 8 novembre s’annonce particulièrement intéressant, avec des éléments tels que la pluie, les vents et les nuages qui marqueront différentes régions du pays. Poursuivez votre lecture, car nous vous tiendrons informés des détails essentiels concernant la météo du jour à travers le pays.

Dans son bulletin météo pour ce mercredi 8 novembre 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) offre un aperçu des conditions climatiques en Algérie. Dans les régions Est du pays, le ciel se prépare à se draper de voiles nuageux, avec des possibilités de pluies éparses au petit matin, particulièrement dans l’extrême Est.

Pendant ce temps, les régions du Centre et de l’Ouest du pays se réveilleront sous un ciel dégagé, qui progressivement se parera de nuages à partir de l’après-midi. Au Sud, dans les vastes étendues sahariennes, Météo Algérie prévoit une météo tout aussi variée.

Sur le Sud-Ouest, le long des frontières algéro-maliennes, à Adrar et à Timimoun, le ciel sera ponctué de voiles nuageux, avec des développements orageux isolés l’après-midi, occasionnant quelques averses, en particulier dans les régions d’Adrar et Beni Abbes. Pour les autres régions sahariennes, un ciel dégagé à partiellement voilé est au programme.

Par ailleurs, côté thermomètre, les températures maximales prévues aujourd’hui varieront entre 19 et 21 °C le long des côtes, entre 15 et 21 °C à l’intérieur des terres, tandis qu’elles oscilleront entre 22 et 38 °C dans les vastes contrées sahariennes.

Météo Algérie : alerte pluie et vent dans plusieurs wilayas !

En outre, il convient de rappeler que les services de l’ONM ont émis un bulletin météo spécial (BMS) plaçant en vigilance orange les wilayas de Béchar, le Sud d’El Bayadh, Beni Abbes, Timimoun, Tindouf et le Nord d’Adrar. Où des vents puissants souffleront, parfois en rafales, provoquant de fréquents soulèvements de sable, entraînant une réduction considérable de la visibilité au niveau de ces régions.

Les vents souffleront suivant la direction Nord-Est, avec une vitesse oscillant entre 60 et 70 km/h, avec des pointes pouvant atteindre, voire dépasser par moments, 80 km/ h en Rafales. Cette situation météorologique reste en vigueur jusqu’à 16h00 aujourd’hui. Restez vigilant face à ces conditions venteuses exceptionnelles et adaptez vos déplacements en conséquence,

Selon la même source, des vents pourraient également affecter d’autres régions de notre grand Sud ce mercredi. Météo Algérie a placé en vigilance jaune « vent de sable » les wilayas de Touggourt, El Oued, Ouargla, El Meniaa, In Salah, Timimoun, Naama et Ghardaia. Par ailleurs, les services de l’ONM ont placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Tindouf, Adrar et Beni Abbes.

