Pluies, vague de chaleur : les prévisions météo pour ce 3 aout

Le mois d’aout s’annonce assez clément pour certaines régions du pays. Les pics du mercure enregistrés lors du mois de juillet sont retombés dans plusieurs wilayas, laissant place parfois à des pluies orageuses. Selon l’Office national de la météorologie (ONM), cette situation va également s’observer aujourd’hui sur une vaste partie du territoire national.

En effet, selon les prévisions faites par l’Office national de la météorologie, deux wilayas du sud du pays vont connaitre aujourd’hui, le mardi 3 aout 2021, des pluies orageuses. L’ONM a toutefois indiqué qu’une nouvelle vague de chaleur va traverser plusieurs autres wilayas, ou des températures dépassant les 48 degrés vont être enregistrées.

Les wilayas concernées

La vague de chaleur va traverser neuf wilayas, indique le bulletin de l’Office national de la météorologie. Il s’agit de Tougourt, Al Meghir, El Oued, Ouergla, El Menea, Timimoun, Ain Salah, Adrar, ainsi que de Bordj Badji Mokhtar. Les wilayas de Tamanrasset et de Ain Guezzam vont quant à elles connaitre des pluies orageuses.

Le bulletin de l’ONM précise également que le climat de cette journée du 3 aout va être marqué par un ciel nuageux, voire presque orageux dans certaines régions. Au centre et à l’est du pays, le ciel sera caché par les nuages. Plus en s’approche du littoral, le risque d’orage se fera plus probable, indique l’ONM.

Sur les régions de l’ouest du pays, l’ONM affirme que le ciel sera dégagé avec la formation de légers nuages dans l’après midi. Plus au sud, du côté du Hoggar et du Tassili, le ciel va être nuageux, avec le risque de formation de cellules orageuses et de pluie dans l’après midi.