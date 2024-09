Pluies torrentielles : fermetures de routes signalées dans plusieurs willayas du sud

Des pluies torrentielles s’abattent sur plusieurs wilayas du sud de l’Algérie, entrainant des inondations massives.

La gendarmerie nationale a alerté sur sa page officielle « Ma route » sur l’état critique de plusieurs wilayas, provoqué par les conditions climatiques orageuses. Cela perturbe la circulation routière en raison de la fermeture de plusieurs routes nationales prépondérantes.

La fin de cette première décade du mois de septembre 2024 se distingue par un climat instable. Les averses, qualifiées phénoménales par les spécialistes en météorologie, transforment les zones arides du sud algérien en véritables rivières.

Voici les routes fermées à causes des fortes pluies

Avec une intensité hors normes, ces précipitations touchent plusieurs villes du Sud de l’Algérie, notamment Béchar, Naâma et El Bayed. De plus, ces fortes pluies continuent et menacent d’autres régions du territoire.

Que Dieu vient en aide à nos frères et sœurs à Bechar en Algérie après les fortes pluies qui ont frappé la ville depuis hier. pic.twitter.com/2TvlYcQ9hr — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) September 8, 2024



Par ailleurs, de nombreux axes routiers stratégiques ont été signalés fermés pour des raisons de sécurité. Voici la liste des routes nationales bloquées en raison de la montée des eaux :

Route Nationale n°109 : reliant El Bayadh et Sidi Bel Abbès, précisément au village de Sidi Khalifa, commune de Khaithar, complètement inondée ;

Route Nationale n°5 : coupée à l’entrée de Bagrad, commune de Sfisifa, à cause de fortes crues ;

Route Nationale n°6 : bloquée entre Béchar et Naâma, au niveau sud de la commune de Jénine Burzaq, où eaux ont envahi la chaussée ;

eaux ont envahi la chaussée ; Route Nationale n°6 : fermée entre Naâma et Béchar, dans la région d’Al-Hajjaj, commune de Tiout, qui est emportée par les flots ;

Route Nationale n°47 : entre El Bayadh et Naâma, interrompue au niveau de la commune de Shalala en raison de la montée des eaux ;

Route Nationale n°6 : reliant Béchar à Beni Ounif, impraticable près de la station Al-Nakhil, fermée à cause des fortes averses ;

Les autorités appellent à la prudence

Les autorités locales se sont mobilisées pour rétablir la circulation. Les secours essayent de dégager les voies et pomper les eaux stagnantes. Ainsi, les travaux de réparation seront entamés dès que possible.

Les équipes de secours appellent également à la vigilance et invitent les citoyens à ne pas emprunter les routes en danger tant que la situation ne s’est pas améliorée.

