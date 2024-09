Pluies torrentielles en Algérie : quelles sont les prévisions météo pour ce lundi 9 septembre ?

Au cours des dernières 24 heures, des pluies torrentielles ont affecté plusieurs régions du pays, provoquant d’importantes inondations et des dégâts notables. Les axes routiers, notamment au Sud, ont été affectés, avec la fermeture de certains tronçons. Face à cette situation, une vigilance accrue est requise. Cet article vous propose un aperçu des prévisions météorologiques pour ce lundi 9 septembre 2024, afin que vous puissiez vous préparer adéquatement.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance jaune pour orages plusieurs wilayas, incluant Laghouat, Béjaïa, Ghardaïa, Touggourt, Béni-Abbès, M’sila, Bordj-Badji-Mokhtar, Tamanrasset, In-Salah, Tizi-Ouzou, Djelfa, El-Bayadh, Adrar, Naâma et Béchar.

🟢 À LIRE AUSSI : Intempéries : les inondations font plusieurs morts et blessés dans diverses wilayas

Face à ces conditions, il est crucial de suivre les mises à jour de Météo Algérie tout au long de la journée pour rester informé des évolutions météorologiques. Il faut aussi prendre en compte les consignes de sécurité de la Protection Civile, qui a effectué plusieurs opérations de sauvetage suite aux inondations causées par ces pluies.

Le temps en Algérie : que dit le bulletin météo de ce lundi ?

Concernant le bulletin météo du jour, le ciel se montrera partiellement voilé sur les régions de l’Ouest. À l’Est et au Centre, le ciel sera passagèrement nuageux, avec quelques pluies orageuses sur les régions côtières et proches côtières. Ces conditions météorologiques devraient s’améliorer en fin d’après-midi, a précisé la même source.

Dans les régions sahariennes, le ciel sera souvent voilé à localement nuageux, notamment sur le Bécharois, le Nord Sahara et les oasis. Des averses orageuses pourront se manifester, avant de s’atténuer en fin d’après-midi dans ces zones.

🟢 À LIRE AUSSI : Pluies torrentielles : fermetures de routes signalées dans plusieurs wilayas du sud

Dans l’extrême Sud, vers le Hoggar/Tassili et le long de la frontière algéro-malienne, on attend un ciel généralement voilé avec le développement de foyers orageux isolés, pouvant générer quelques pluies par endroits. Pour les autres régions sahariennes, le ciel se présentera généralement dégagé à partiellement voilé.

Qu’en est-il des températures du jour ?

Les températures maximales varieront selon les régions, allant entre 27 et 33 °C sur les régions côtières, entre 24 et 34 °C dans les régions intérieures et entre 29 et 44 °C dans les régions sahariennes.