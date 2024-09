Pluies persistantes en Algérie : découvrez ce que vous réserve la météo pour ce 18 septembre

Alors que le mois de septembre touche à sa fin, les signes de l’automne se manifestent de plus en plus clairement sur le plan météorologique. Les températures maximales sont en légère baisse, marquant l’entrée progressive dans la nouvelle saison.

Pour ce mercredi 18 septembre, les prévisions météo annoncent des températures maximales variant entre 26 et 30 °C sur les régions côtières, entre 22 et 32 °C sur les régions intérieures et les hauts plateaux et entre 24 et 43 °C sur les régions sahariennes.

Que prévoit le bulletin météo de ce mercredi ?

Dans les régions Ouest et Centre du pays, Météo Algérie prévoit un ciel souvent voilé à localement nuageux, avec des averses de pluie, parfois orageuses, surtout dans l’intérieur Ouest et sur les hauts plateaux. Ces pluies, qui pourraient être marquées par endroits, s’atténueront à partir de la fin de l’après-midi. Il est à noter que des chutes de grêle ne sont pas exclues sur les hauts plateaux en matinée.

Dans les régions de l’Est, le ciel sera partiellement voilé sur l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès. À partir de l’après-midi, le temps deviendra de plus en plus nuageux avec des averses localisées, parfois orageuses, particulièrement sur les Aurès.

Pour ce qui est des régions sahariennes, l’Office National de la Météorologie (ONM) annonce un ciel voilé à localement nuageux sur l’extrême Sud, vers le Hoggar/Tassili et le Sud-Est du Sahara. De plus, des orages isolés accompagnés de pluies pourraient se former dans l’après-midi et la soirée.

Le Bécharois, le Nord Sahara et les Oasis connaîtront également quelques pluies locales sous un ciel voilé. Enfin, un temps généralement dégagé à partiellement voilé prévaudra sur les autres régions sahariennes, sauf à Tindouf, Beni Abbès et Timimoun où des averses orageuses sont attendues en soirée.

Alerte météo en Algérie : la pluie persistera-t-elle ce mercredi ?

Ce mercredi, la pluie continue de marquer les conditions météorologiques dans plusieurs régions d’Algérie. L’Office National de la Météorologie (ONM) avait déjà émis hier soir une alerte de vigilance orange pour certaines wilayas, notamment Naama, El Bayadh, Laghouat, Ghardaïa, le Sud de Djelfa, Touggourt, ainsi que le Nord de Ouargla et d’El Meniaa. Ces régions sont sous la menace de précipitations importantes, allant entre 20 et 30 mm, avec des pics pouvant atteindre ou dépasser 40 mm localement.

Aujourd’hui, les services de Météo Algérie maintiennent une vigilance, cette fois-ci jaune, pour des risques de « pluies » et d' »orages » dans les wilayas de Sidi-Bel-Abbès, In-Guezzam, Bordj-Badji-Mokhtar, Tamanrasset, Djanet, Illizi, Tlemcen, Saïda et Ouled-Djellal.