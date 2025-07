Pluies persistantes attendues ce dimanche 6 juillet : le point météo pour la journée d’Achoura

Ce dimanche 6 juillet 2025, les Algériens célèbrent la Journée d’Achoura, correspondant au 10 Moharram 1447 de l’Hégire. Cette journée chômée et payée représente une opportunité pour beaucoup de profiter d’un long week-end, en famille ou entre amis, entre détente et escapades. Mais avant de planifier leurs activités, les citoyens devront tenir compte de la météo, qui s’annonce particulièrement instable sur une bonne partie du pays.

Selon les prévisions de Météo Algérie, de nombreuses wilayas continueront à faire face à un temps pluvieux et orageux, dès les premières heures de la journée. Dans un bulletin de vigilance jaune, l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en alerte plus d’une trentaine de wilayas, réparties sur l’ensemble du territoire.

🟢 À LIRE AUSSI : Traversée Alger-Marseille reportée : Algérie Ferries annonce un nouveau départ

Cette alerte concerne les wilayas suivantes : Sidi Bel Abbès, Souk Ahras, Tissemsilt, In Guezzam, Laghouat, Bordj Bou Arreridj, Relizane, M’sila, Bordj Badji Mokhtar, Tiaret, Mila, Tamanrasset, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Batna, Annaba, Sétif, Aïn Témouchent, Djelfa, Tlemcen, Constantine, Skikda, El Bayadh, Jijel, Khenchela, Aïn Defla, Médéa, Biskra, El Tarf, Saïda, Naâma, Bouira, Mascara, Ouled Djellal et Oran.

Ces averses, parfois accompagnées d’orages, pourraient perturber les déplacements et les sorties en plein air. Il est donc conseillé de faire preuve de prudence sur les routes et d’éviter les régions à risque.

Météo Algérie : la canicule persistera-t-elle ce dimanche ?

Dans un autre bulletin, Météo Algérie alerte également sur une vague de chaleur intense qui concernera trois wilayas côtières de l’est, à savoir El Tarf, Annaba et Skikda. Ces régions, placées en vigilance jaune, connaîtront des températures élevées, renforcées par un taux d’humidité important. Une situation qui risque de provoquer une sensation d’inconfort, notamment pour les personnes vulnérables comme les enfants, les personnes âgées ou les malades chroniques.

Pendant ce temps, la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, wilaya saharienne déjà sous alerte orage, devra aussi faire face à de fortes rafales de vent et à des tempêtes de sable, réduisant la visibilité et rendant les déplacements plus difficiles, voire dangereux.

Achoura 2025 : le dimanche 6 juillet officiellement déclaré jour férié et payé

La journée de dimanche 6 juillet 2025, correspondant au 10 Moharram 1447 de l’Hégire, sera chômée et payée à l’occasion de la fête religieuse d’Achoura. C’est ce qu’avaient annoncé la Direction générale de la Fonction publique et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, dans un communiqué conjoint.

Conformément à la loi 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes légales, cette mesure concerne tous les travailleurs, qu’ils travaillent dans les institutions publiques, les établissements privés, les entreprises, les offices, et ce, quel que soit leur statut juridique, y compris les personnels rémunérés à l’heure ou à la journée.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie s’apprête à pomper plus de pétrole dès août 2025 : Voici pourquoi

Cependant, les établissements organisés en mode de travail posté devront mettre en place les dispositions nécessaires pour garantir la continuité du service, en particulier dans les secteurs sensibles comme la santé, les transports ou la sécurité.