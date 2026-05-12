Pluies orageuses, vents violents et tempêtes de sable : voici les wilayas en alerte météo ce mardi 12 mai

Des précipitations intenses, des vents violents et des tempêtes de sable s’apprêtent à balayer plusieurs régions d’Algérie ce mardi 12 mai. L’Office National de la Météorologie (ONM) a déclenché une série d’alertes. Votre wilaya figure-t-elle concernée ?

Le temps reste particulièrement agité en Algérie en ce mardi 12 mai. Après plusieurs jours marqués par une succession de perturbations, l’atmosphère demeure instable sur de nombreuses régions, avec un mélange de pluies orageuses, de vents violents et de soulèvements de sable.

Les services de l’Office National de la Météorologie maintiennent d’ailleurs plusieurs alertes de vigilance afin de prévenir les habitants des conditions météorologiques attendues au cours des prochaines heures. Entre orages localement soutenus et rafales de vent parfois importantes, plusieurs wilayas devront composer avec une météo particulièrement capricieuse.

Alerte météo en Algérie : des pluies orageuses attendues dès l’après-midi

Selon un bulletin de vigilance publié par les services météorologiques, des précipitations orageuses parfois soutenues toucheront plusieurs régions du pays à partir de 15h00 ce mardi. L’épisode devrait se poursuivre jusqu’à minuit.

Les wilayas concernées par cette alerte sont Tébessa, Souk Ahras, Khenchela, Batna, Biskra, Ouled Djellal, M’Sila, Djelfa, Tiaret, Laghouat, Ghardaïa, El Bayadh, Naâma, Béchar, Béni Abbès et Tindouf.

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Même si le bulletin ne précise pas les quantités exactes de pluie attendues, les services météorologiques évoquent des précipitations localement importantes. Dans certaines zones, les orages pourraient s’accompagner d’averses intenses capables de provoquer des accumulations d’eau rapides, notamment dans les secteurs urbains et les régions à relief.

Des vents violents et des tempêtes de sable à prévoir en soirée

La dégradation ne se limitera pas aux pluies. Un second avis de vigilance met également en garde contre des vents forts accompagnés de soulèvements denses de sable dans plusieurs wilayas du pays.

Cette alerte entrera en vigueur à partir de 18h00 ce mardi soir et restera valable jusqu’à minuit. Les rafales pourraient compliquer les conditions de circulation et réduire fortement la visibilité dans certaines régions de notre grand sud.

Les wilayas concernées par ces vents violents sont Oum El Bouaghi, Tébessa, El Oued, Batna, Biskra, El Meghaier, Touggourt, M’Sila, Djelfa, Tiaret, Laghouat, El Bayadh, Naâma, El Meniaa, Timimoun, Béchar, Béni Abbès, Adrar et Bordj Badji Mokhtar.

Dans plusieurs de ces régions, les soulèvements de sable risquent d’affecter la visibilité sur les routes, notamment durant la soirée et au cours de la nuit.

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Une vigilance renforcée face aux conditions météo

Cette nouvelle dégradation confirme que le mois de mai conserve un caractère particulièrement instable cette année en Algérie. Les changements rapides de temps continuent de rythmer les journées, alternant entre accalmies passagères et épisodes météorologiques plus marqués.

Les autorités météorologiques appellent les citoyens à suivre régulièrement les mises à jour des bulletins météo et à faire preuve de prudence, en particulier dans les zones exposées aux orages et aux vents forts.

Les automobilistes devront également redoubler d’attention dans les régions concernées par les tempêtes de sable, où la visibilité pourrait chuter brutalement par moments. Entre pluies orageuses et rafales chargées de poussière, cette journée de mardi s’annonce encore mouvementée sur une large partie du territoire national.

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