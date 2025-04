Pluies orageuses et vents violents : quelle météo prévoir en Algérie ce mercredi 30 avril ?

Alors que le mois d’avril tire sa révérence, les contrastes météorologiques qui l’ont marqué ne semblent pas vouloir s’estomper. Entre épisodes de pluie, chutes de neige inattendues, orages et pics de chaleur, ce mois aura offert un cocktail météo des plus instables. Et pour cette dernière journée d’avril, la tendance reste similaire avec des conditions climatiques mouvementées attendues sur plusieurs régions du pays.

Selon les prévisions de Météo Algérie, ce mercredi 30 avril sera marqué par un ciel changeant, alternant éclaircies et averses, notamment sur les régions nord du pays. Certaines wilayas devront composer avec un temps instable, où soleil et nuages laisseront place à des pluies parfois orageuses, accompagnées de rafales de vent.

Des températures en hausse malgré la pluie

Côté mercure, les températures resteront globalement élevées pour la saison. Sur le littoral, les maximales oscilleront entre 24 et 33 °C. À l’intérieur des terres, elles grimperont légèrement, atteignant entre 24 et 36 °C. Le vent soufflera modérément avec des pointes pouvant atteindre 40 km/h.

Dans le sud, le temps se montrera tout aussi variable. Le ciel, plutôt dégagé en matinée, deviendra plus menaçant au fil des heures, notamment dans le sud-ouest où des averses pourraient éclater en fin de journée. Les températures maximales atteindront des niveaux estivaux, variant entre 28 et 41 °C selon les zones, tandis que des rafales de vent pouvant aller jusqu’à 50 km/h risquent de soulever du sable et de réduire la visibilité.

Alerte météo « jaune » : pluie, orages et vents violents sur plusieurs wilayas !

Face à cette situation, les services météorologiques ont placé plusieurs wilayas en vigilance jaune pour des risques de pluie et orages. Cette alerte concerne les wilayas de Sidi Bel Abbès, Tipaza, Tissemsilt, Timimoun, Laghouat, Relizane, Béni Abbès, M’sila, Tiaret, Oum El Bouaghi, Tébessa, Chlef, Mostaganem, Tindouf, Aïn Témouchent, Djelfa, Tlemcen, El Bayadh, Khenchela, Aïn Defla, Saïda, Naâma, Mascara, Oran et Béchar.

À cela s’ajoute une alerte aux vents violents et aux vents de sable émise pour les wilayas de Béni Abbès, Béchar, Timimoun, El Bayadh, Naâma, ainsi qu’Aïn Defla et Tissemsilt. Compte tenu de cette météo instable, il est important de faire preuve de vigilance, en limitant les déplacements non essentiels, mais aussi en s’informant avant de prendre la route. La transition vers le mois de mai s’annonce donc sous haute surveillance météorologique. Entre chaleur, averses, rafales et sable.