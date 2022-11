Pluies orageuses et vents violents : nouveau BMS de Météo Algérie

Après quelques jours de beau temps, les pluies orageuses et les vents violents ont fait leur grand retour pour marquer les prévisions météorologiques durant ce week-end. D’ailleurs, l’Office national de météorologie (ONM) a émis plusieurs BMS mettant en garde contre les pluies et les orages qui affecteront plusieurs wilayas aujourd’hui et demain, notamment au centre et à l’est du pays.

Dans son bulletin météorologique spécial (BMS), l’ONM a mis en garde contre des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, qui affecteront les wilayas de : Tizi-Ouzou, Béjaia, Jijel, Sétif, Mila et Constantine. Placées en vigilance orange, ces wilayas connaîtront des pluies dont les quantités varient ente 20 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm. Et ce, à compter de ce vendredi, 25 novembre 2022, à 21h00 jusqu’au samedi à 12h00.

De plus, Météo Algérie a aussi placé en vigilance orange, dans un autre BMS, les wilayas de Skikda, Annaba, El-Tarf, Guelma et Souk-Ahras. Notant que des pluies orageuses les affecteront à partir de ce vendredi à 23h00 jusuqu’à demain, samedi, 26 novembre 2022, à 21h00. Les quantités de pluies attendues au niveau de ces wilayas varient entre 30 et 50 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 60 mm.

Météo Algérie : alerte vents violents dans 10 wilayas

En outre, Météo Algérie a émis deux autres BMS mettant en garde contre des vents violents, dont la vitesse atteindra entre 60 et 70 km/h. En effet, l’ONM a placé en vigilance orange les wilayas de Skikda, Annaba et El Tarf qui connaîtront des vents nord-ouest en rafales ce samedi de 9h00 à 21h00.

Mais aussi, les wilayas de Batna, Biskra, Oum El Bouaghi, Khenchela, Tebessa, Ouled Djellal et El Mghair. Notant que ces dernières connaîtront des rafales nord à nord-ouest, et ce, à compter de ce samedi à 03h00 jusqu’au dimanche, 27 novembre 2022, à 03h00 au moins.

Les services de Météo Algérie avaient aussi fait part de la baisse des températures. D’ailleurs, pour ce vendredi 25 novembre, l’ONM avait prévu des températures oscillerant entre 20 et 25 °C sur les régions côtières, entre 15 et 24 °C sur les régions intérieures et entre 19 et 31 °C sur les régions sahariennes.