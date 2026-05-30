Pluies orageuses en Algérie : alerte météo dans 9 wilayas ce samedi 30 mai

Un samedi sous haute surveillance météorologique s’annonce. L’Office national de la météorologie (ONM) a déclenché une alerte pour des pluies orageuses localement importantes prévues ce 30 mai sur neuf wilayas du pays, principalement situées à l’Est et dans le Grand Sud. La prudence s’impose, en particulier pour les automobilistes et les habitants des zones habituellement exposées aux crues.

Ce bulletin d’alerte concerne neuf wilayas. Côté Est, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Tébessa, Khenchela et Batna sont dans le collimateur des prévisionnistes. Du côté du Sud-Ouest et de l’extrême Sud, Béchar, Béni Abbès, Illizi et Djanet complètent la liste.

Les quantités de précipitations attendues pourraient atteindre des niveaux significatifs par endroits. Ce type d’épisode orageux peut générer rapidement des accumulations d’eau sur les chaussées. Éviter les déplacements non indispensables reste la consigne de bon sens à appliquer.

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Vigilance sur les routes et dans les zones à risque

Face à ces conditions, la prudence est de mise. Les routes des wilayas concernées peuvent devenir glissantes en quelques minutes. Les conducteurs doivent adapter leur vitesse et maintenir des distances de sécurité accrues.

Les zones rurales et les oueds sont particulièrement exposés. Lors des épisodes orageux intenses, les crues soudaines surviennent sans prévenir. Rester éloigné des cours d’eau et des points bas est une précaution élémentaire. Suivre les mises à jour de Météo Algérie en temps réel permet d’anticiper toute aggravation de la situation.

Ce nouvel épisode pluvieux s’inscrit dans une tendance bien établie. Ces dernières semaines, l’ONM a multiplié les bulletins d’alerte. Des pluies torrentielles avaient déjà frappé plusieurs wilayas, avec des quantités dépassant parfois les 80 mm localement.

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Un séisme de magnitude 3,3 enregistré à Béjaïa

La météo n’est pas la seule actualité à surveiller ce week-end. Le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG) a confirmé une secousse tellurique survenue vendredi dans la wilaya de Béjaïa.

Évaluée à 3,3 degrés sur l’échelle de Richter, le CRAAG a localisé cette secousse à un kilomètre au nord-est d’Aokas. Aucune victime ni dégât matériel n’ont été signalés à ce stade. Ce type de séisme de faible intensité reste fréquent dans le nord du pays, situé sur la zone de contact entre les plaques africaine et eurasienne.

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