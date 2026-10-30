Pluies orageuses en Algérie : 15 wilayas en alerte ce vendredi 30 octobre

Le ciel algérien ne retrouve toujours pas son calme. Pour ce vendredi 30 octobre, l’Office national de la météorologie (ONM) a diffusé une nouvelle alerte visant une quinzaine de wilayas situées à l’est du pays et sur les Hauts Plateaux. Des pluies orageuses y sont à prévoir en milieu de journée, avec des cumuls susceptibles d’atteindre, voire de franchir, la barre des 15 mm.

Alerte météo : jusqu’à 15 mm de pluie dans ces régions

Les services de Météo Algérie ont émis une vigilance qui couvre une fenêtre allant de 13 h jusqu’à 23 h ce vendredi. Durant ces dix heures, averses et coups de tonnerre peuvent se succéder sur les régions ciblées, avec une intensité variable d’un secteur à l’autre.

Cette alerte météo concerne les wilayas côtières de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, auxquelles s’ajoutent Constantine, Mila, Guelma et Souk Ahras. Plus au sud, l’alerte englobe également Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela, Tébessa et Biskra.

Ce nouvel épisode prolonge une séquence pluvieuse entamée hier. L’ONM avait émis plusieurs bulletins, les mêmes wilayas de l’Est reviennent régulièrement dans la liste des zones exposées. Le littoral oriental, en particulier, concentre l’essentiel des précipitations.

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L’ONM recommande la plus grande prudence face aux intempéries

Les services de la Protection civile accompagnent systématiquement les alertes météo de consignes de sécurité. Première recommandation : s’éloigner des abords des oueds et des terrains en pente, où l’eau peut monter très vite. Un ruisseau anodin devient parfois un torrent en quelques minutes.

Au volant, la vigilance s’impose tout autant. Il est notamment recommandé de réduire la vitesse et déconseillé formellement de s’engager dans un cours d’eau en crue. Cette interdiction vaut pour tous les véhicules, y compris les 4×4, et bien évidemment pour les piétons.

Les conducteurs qui traversent les wilayas concernées en fin d’après-midi devront donc adapter leur conduite. Visibilité réduite, chaussée glissante et ruissellement figurent parmi les risques les plus courants lors de ce type d’intempéries.

Interventions de la Protection civile : que dit le dernier bilan ?

Au cours des dernières 24 heures, les services de la Protection civile ont effectué 2 792 interventions à travers le territoire national, soit une intervention toutes les 30 secondes en moyenne. Les accidents de la circulation ont donné lieu à 206 interventions, faisant 257 blessés et six morts, selon le bilan communiqué par la Protection civile.

Par ailleurs, les équipes de la Protection civile sont intervenues dans un cas d’intoxication au gaz, qui a fait une personne incommodée par inhalation, sans entraîner de décès. Au total, le bilan fait état d’un seul intervenant pour cet incident lié au gaz.

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