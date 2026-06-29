Pluies orageuses dans 20 wilayas ce lundi 29 juin : voici les wilayas placées en vigilance jaune

Après une vague de chaleur étouffante, le ciel s’assombrit brutalement. Ce lundi, l’ONM a déclenché une alerte jaune sur 20 wilayas, désormais menacées par des orages intenses et des risques de crues subites. Découvrez les régions qui feront face à cette perturbation.

Le ciel algérien change brutalement de visage ce lundi 29 juin. Après un épisode caniculaire qui a pesé sur une grande partie du pays, l’Office national de la météorologie (ONM) a émis une alerte de vigilance jaune (niveau 1) pour des pluies orageuses parfois intenses sur pas moins de 20 wilayas.

Vigilance jaune ce 29 juin : les 20 wilayas sous alerte pluies orageuses

La perturbation annoncée par Météo Algérie couvre un arc géographique particulièrement large, de l’Est du pays jusqu’aux confins de l’Ouest et du Sud. Les wilayas placées sous vigilance jaune pour pluies orageuses sont : Souk Ahras, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Batna, M’Sila, Djelfa, Tiaret, Laghouat, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, El Bayadh, Naâma, Béchar, Béni Abbès, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira et Médéa.

Ces précipitations, parfois fortes, s’accompagneront d’activité orageuse. Les automobilistes circulant sur les axes traversant les hauts plateaux et la steppe doivent s’attendre à des chaussées glissantes et à une visibilité réduite par endroits. Les habitants des zones proches des oueds sont particulièrement invités à la prudence, les pluies d’été pouvant provoquer des crues subites en un temps très court.

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Le Grand Sud face aux vents violents et aux soulèvements de sable

Parallèlement aux orages du Nord et du Centre, quatre wilayas sahariennes font face à une menace d’une nature différente. L’ONM a mis en garde contre des vents violents accompagnés de soulèvements de sable dans les wilayas d’In Salah, Adrar, Tindouf et Bordj Badji Mokhtar.

Ces phénomènes, fréquents en période estivale dans les régions désertiques, peuvent réduire la visibilité sur les routes et perturber les activités en plein air. Les résidents et les voyageurs de ces zones doivent limiter leurs déplacements durant les heures les plus exposées.

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Séisme de magnitude 4.3 enregistré à Djelfa

Le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG) a confirmé l’enregistrement d’une secousse tellurique le dimanche 28 juin 2026 à 19h37. D’une magnitude de 4.3, ce séisme a été localisé à 8 kilomètres au sud-est de Zaafarane, dans la wilaya de Djelfa.

Un tel niveau de magnitude est susceptible d’être ressenti par la population locale. La Protection civile n’a communiqué aucun bilan de dégâts matériels ni de victimes. Le CRAAG reste la référence officielle pour le suivi de l’activité sismique en Algérie et publie ses données en temps réel.

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