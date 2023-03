Pluies, orages, vents violents … Le bulletin météo pour ce lundi 20 mars

À un jour du début du printemps astronomique, la pluie a fait son retour et semble persister dans différentes régions du pays. En plus de la pluie, des vents forts affectent notre grand sud, provoquant même des soulèvements de sable. Quelles sont les prévisions météorologiques pour ce lundi ?

Dans son bulletin météo pour ce lundi 20 mars 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) a indiqué qu’ « un ciel, le plus souvent nuageux, marquera les régions Est du pays, avec quelques pluies éparses, notamment sur les régions côtières et intérieures ».

Au niveau des régions Ouest et Centre, les services de Météo Algérie ont prévu « des passages nuageux, parfois denses sur les régions côtières et intérieures du centre, avec de faibles pluies probables ».

Concernant les régions sahariennes, l’ONM a prévu « un ciel souvent voilé à nuageux avec quelques averses de pluie parfois orageuses sur le Sahara Central et le Nord Sahara ». Et « un ciel voilé à localement nuageux avec tendance orageuse à partir de la fin de journée sur le Hoggar/Tassili et le Sahara Oriental », a souligné la même source, notant qu’ « un ciel dégagé à partiellement voilé marquera les autres régions du Sud ».

Météo Algérie : les températures prévues ce 20 mars

Par ailleurs, Météo Algérie a fait savoir que les températures maximales prévues aujourd’hui oscilleront entre 16 et 21 °C sur les régions côtières, entre 13 et 24 °C sur les régions intérieures et entre 22 et 38 °C sur les régions sahariennes.

Ainsi, l’ONM a prévu 16 °C à Béjaia et à Tiaret, 17 °C à Mila, 18 °C à Tipaza, à Tenes, mais aussi à Batna, à Bouira et à El Tarf. Le mercure affichera 21 °C à Tlemcen, 22 °C à Chlef, 25 °C à Ouargla et 27 °C à Biskra et à Adrar.

BMS : alerte « vent violent » sur plusieurs wilayas du Sud

En outre, les services de l’ONM ont prévu « des vents forts, parfois en rafales, avec de fréquents soulèvements de sable réduisant fortement la visibilité au niveau de plusieurs wilayas du Sud du pays ».

Dans un bulletin météorologique spécial (BMS), Météo Algérie a placé en vigilance orange les wilayas de Béni Abbes, Timimoun, El Menea, Ghardaia, Touggourt, El Oued et Ouargla. Où le vent soufflera de l’Est au Nord-Est avec une vitesse de 60 à 70 km/h, pouvant atteindre ou dépasser parfois les 80 km/h, durant la validité de l’alerte du dimanche à 12h00 au lundi à 12h00.

De plus, le BMS de l’ONM concerne également les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Tamanrasset, Djanet et Illizi. Au niveau de ces wilayas, la direction des vents était Sud-Ouest et leur vitesse de 60 à 70 km/h, pouvant atteindre ou dépasser les 80 km/h, durant la validité du bulletin hier de 12h00 à 21h00.