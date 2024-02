Pluies, orages, vents et neiges… Voici les prévisions météo en Algérie pour ce 29 février

C’est déjà la fin du mois de février qui laisse derrière lui le souvenir d’une semaine marquée par le retour bienvenu de la pluie et du froid hivernal. Pour ce jeudi, les services de l’ONM ont émis plusieurs bulletins météo spéciaux (BMS), nous dévoilant un tableau riche en contrastes ciel algérien. En lisant cet article, découvrez ce que vous réserve le temps pour cette fin de semaine !

Dans l’Ouest et le Centre-Ouest du pays, un ciel parsemé de nuages défilera, offrant quelques timides éclaircies. En revanche, dans les régions du Centre-Est et de l’Est, Météo Algérie nous prévient d’un ciel souvent nuageux, avec des averses de pluie, parfois ponctuées d’orages et accompagnées localement de chutes de grêle. Ces précipitations s’annoncent particulièrement soutenues sur les côtes de l’Est, où les embruns marins viendront renforcer l’intensité des averses.

Quant aux vastes étendues sahariennes, le bulletin météo pour ce 29 février indique que le Nord Sahara et les oasis connaîtront un ciel passagèrement nuageux, tandis que les autres régions de notre grand Sud jouiront d’un ciel dégagé, parfois légèrement voilé.

En ce qui concerne les températures maximales, elles oscilleront aujourd’hui entre 12 °C et 20 °C le long des côtes. À l’intérieur des terres, le thermomètre affichera des valeurs comprises entre 8 °C et 20 °C, tandis que dans les régions sahariennes, les températures varieront entre 12 °C et 31 °C. D’ailleurs, Météo Algérie a également annoncé des chutes de neige sur les reliefs du Centre-Est et de l’Est, dépassant les altitudes de 1000 à 1100 mètres.

BMS – Météo Algérie : alerte vents violents dans plusieurs wilayas !

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis aujourd’hui deux Bulletins Météo Spéciaux (BMS) alertant sur des conditions météorologiques potentiellement dangereuses dans plusieurs régions du pays. En effet, le premier BMS « vent violent », place en vigilance orange les wilayas de Ouled Djellal, El M’ghair, Touggourt, El Oued et le sud de Khenchela. Des vents forts, soufflant de l’Ouest au Nord-Ouest à une vitesse allant de 60 à 70 km/h, pouvant atteindre, voire dépasser les 80 km/h en rafales, sont attendus. Ces vents pourraient provoquer d’importants soulèvements de sable, réduisant la visibilité. Cette alerte est valable aujourd’hui de 06h00 à 18h00.

Le deuxième BMS de Météo Algérie, concerne de nombreuses wilayas comprenant Bejaia, Jijel, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, M’sila, Djelfa, Biskra et Batna. Cette alerte met en garde contre des vents violents du Nord-Ouest soufflant à une vitesse variant entre 60 et 80 km/h, avec des rafales pouvant dépasser les 100 km/h. Cette alerte météorologique de niveau 2 est en cours depuis hier soir à 21h00 et s’étalera jusqu’à aujourd’hui à 21h00.

Météo Algérie : 5 wilayas placées en alerte rouge de niveau 3 !

Ce jeudi 29 février, plusieurs alertes météo sont en cours, signalant la persistance des précipitations dans diverses régions du pays. Le premier BMS place en vigilance orange « pluie » les wilayas de Skikda, Annaba, El Tarf, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa. Selon les estimations, les quantités de pluie pourraient varier entre 30 et 50 mm, avec localement des cumuls pouvant atteindre ou dépasser les 60 mm. Cette alerte est en vigueur pour toute la journée du jeudi, jusqu’à 21h00.

Le second BMS concerne les wilayas de Bejaia, Jijel, ainsi que le Nord de Sétif et Mila. Les prévisions annoncent des quantités de pluie plus importantes, avec des estimations allant de 80 à 100 mm, et localement jusqu’à 140 mm. Cette alerte est également en cours jusqu’au soir à 21h00.

En outre, il convient de noter que les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis une alerte à la vigilance de niveau 3, signalant des conditions de pluie exceptionnellement abondantes dans cinq wilayas du pays. Ce BMS place en vigilance rouge, la plus haute catégorie d’alerte, les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaia, Jijel, ainsi que le Nord de Sétif et Mila. Les prévisions laissent présager des précipitations pouvant atteindre un impressionnant total de 80 à 100 mm. Cette alerte restera en vigueur jusqu’à 09h00 ce jeudi.

Lorsqu’une alerte atteint le niveau rouge, il est crucial que toute la population prenne des précautions adéquates. Ainsi, il est ainsi fortement déconseillé d’entreprendre des déplacements, sauf en cas d’urgence absolue, afin d’éviter les risques liés à de telles conditions météorologiques extrêmes.