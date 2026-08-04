Pluies, orages, vents et fortes chaleurs : voici la météo prévue en Algérie ce mercredi 5 août

L’Office national de la météorologie (ONM) annonce une météo contrastée pour la journée du mercredi 5 août. Au programme : orages, pluies, vents forts, soulèvements de sable et fortes chaleurs dans plusieurs régions du pays. Par ailleurs, un Bulletin météorologique spécial (BMS) de niveau orange reste en vigueur dans le Grand Sud pour des pluies parfois soutenues.

Météo Algérie maintient un Bulletin météorologique spécial (BMS) de niveau 2 (orange) concernant les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Tamanrasset et le sud d’Adrar. Selon l’ONM, les précipitations pourraient atteindre 20 à 30 mm. Cette alerte est en vigueur depuis mardi 4 août à 14h00 et restera valable jusqu’à 1h00 du matin ce mercredi 5 août.

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Alerte météo en Algérie : des pluies et des orages attendus ce mercredi

Pour ce mercredi 5 août, des pluies sont à prévoir sur les wilayas de Tébessa, Khenchela, Naâma, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam. Ces précipitations seront accompagnées d’orages qui concerneront également Oum El Bouaghi, Batna, Béchar et Tamanrasset, en plus des wilayas déjà citées.

Les fortes chaleurs persisteront sur une large partie du Sud du pays. Une vague de chaleur persistera à Biskra, El Meghaier, El Oued, Touggourt, Ouargla, In Salah, Adrar et Tindouf, où les températures resteront particulièrement élevées.

L’ONM prévoit également des vents forts sur les wilayas de Tébessa, Khenchela et El Oued. Enfin, des soulèvements de sable sont à prévoir à El Oued, Tamanrasset et In Guezzam, un phénomène susceptible de réduire la visibilité et de compliquer les déplacements dans les zones concernées.

Feux de forêt en Algérie : que révèle le dernier bilan de la Protection Civile ?

Les services de la Protection civile ont recensé 48 incendies à travers plusieurs wilayas du pays ce mardi, selon un bilan arrêté à 20h00. Les feux ont touché des forêts, maquis, broussailles, cultures agricoles et palmeraies.

La Direction générale de la Protection civile fait état de 38 incendies entièrement maîtrisés. De plus, les équipes poursuivent leurs interventions pour venir à bout des 10 foyers encore actifs.

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Les incendies toujours en cours se répartissent entre plusieurs wilayas. La Protection civile indique que les interventions se poursuivent sur trois foyers dans la wilaya de Jijel, deux à Mila et deux autres à Oum El Bouaghi. Un incendie reste également actif dans chacune des wilayas de Tizi Ouzou, Souk Ahras et Saïda.

Les moyens terrestres mobilisés continuent les opérations d’extinction afin d’empêcher toute reprise des flammes et de limiter leur propagation.

La situation est sous contrôle dans plusieurs communes

À Tizi Ouzou, un incendie de forêt signalé dans la commune d’Aïn El Hammam est désormais en phase de refroidissement, signe que le feu a été maîtrisé mais que les équipes restent mobilisées pour prévenir toute reprise.

Dans la wilaya de Jijel, un incendie de broussailles et de maquis enregistré dans la commune d’El Ancer fait actuellement l’objet d’un traitement des derniers foyers et des braises résiduelles.

Toujours à Jijel, les incendies déclarés dans la commune de Chekfa ainsi que dans la région de Bouchekr, relevant de la commune d’Ouled Rabah, sont désormais sous contrôle, selon la Protection civile, qui poursuit néanmoins les opérations de sécurisation des lieux.