Pluies, orages et vents violents attendus dans plusieurs wilayas : les alerte en cours ce 9 novembre

Les conditions météorologiques resteront instables dans plusieurs régions du pays. Pour ce lundi 9 novembre 2026, les services de l’Office national de la météorologie (ONM) annoncent différents phénomènes météorologiques, allant des précipitations aux orages, en passant par des vents soutenus et des soulèvements de sable.

Les wilayas de l’Ouest et du Sud-Ouest seront particulièrement concernées par cette dégradation, avec plusieurs phénomènes susceptibles de se manifester simultanément dans certaines régions. Voici le détail des alertes météorologiques annoncées pour cette journée.

Météo Algérie : des pluies attendues dans trois wilayas ce lundi

Selon les prévisions de l’ONM, les précipitations concerneront trois wilayas de l’Ouest et du Sud-Ouest du pays. Il s’agit des wilayas d’El Bayadh, Naâma et Tlemcen.

En parallèle des pluies, des épisodes orageux sont également annoncés dans neuf wilayas. Cette alerte concerne :

Oran ;

Aïn Témouchent ;

Tlemcen ;

Sidi Bel Abbès ;

El Bayadh ;

Naâma ;

Béchar ;

Béni Abbès ;

Tindouf.

Plusieurs de ces régions figurent également dans la liste des wilayas concernées par les précipitations. Tlemcen, El Bayadh et Naâma devront donc faire face à un risque combiné de pluies et d’orages.

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Vents soutenus et soulèvements de sable dans ces wilayas

La situation météorologique sera également marquée par des vents soutenus dans certaines régions de l’Ouest. Les wilayas de Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen et Naâma sont concernées par cette alerte.

Un autre phénomène est signalé dans le Sud-Ouest : des soulèvements de sable sont attendus dans la wilaya de Naâma. Cette situation pourrait entraîner une réduction de la visibilité, notamment sur les axes routiers exposés.

La wilaya de Naâma apparaît ainsi comme l’une des régions les plus concernées par cette dégradation météorologique, puisqu’elle cumule les alertes aux pluies, aux orages, aux vents et aux tourbillons de sable.

Face à cette situation météorologique, les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, à maintenir les distances de sécurité et à redoubler de vigilance en cas de baisse de visibilité liée aux précipitations ou aux soulèvements de sable.

Il est également recommandé de suivre régulièrement les bulletins de l’ONM afin de prendre connaissance de toute éventuelle actualisation des prévisions.

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Accident sur l’autoroute Est-Ouest à Constantine : 32 blessés dans le renversement d’un bus

Sur un autre volet de l’actualité, un accident de la circulation a fait 32 blessés dimanche sur l’autoroute Est-Ouest, à l’entrée de la commune d’Aïn Smara, dans la wilaya de Constantine.

Selon les informations communiquées par la direction locale de la Protection civile à l’APS, un bus de transport de voyageurs assurant la liaison Tébessa-Alger a dérapé avant de se renverser. L’accident a causé des blessures de différents degrés à 32 passagers, âgés de 10 mois à 51 ans.

Les victimes ont reçu les premiers soins sur place, prodigués par les médecins de la Protection civile. Parmi les blessés, 31 ont été transférés et placés sous surveillance médicale à l’établissement public hospitalier (EPH) Abdelkader-Bencharif, dans la circonscription administrative d’Ali-Mendjeli, ainsi qu’au centre hospitalo-universitaire (CHU) Dr Benbadis de Constantine.

Pour mener à bien cette intervention, d’importants moyens humains et matériels ont été mobilisés. Le dispositif a notamment mobilisé 30 agents de la Protection civile, sept ambulances, dont deux médicalisées, deux camions anti-incendie et un véhicule de liaison.

Une enquête a été ouverte par les services de sécurité territorialement compétents afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.

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