Pluies, orages et vents de sable : que nous réserve la météo en ce début de semaine

Le ciel algérien ne retrouve pas encore sa sérénité. Ce dimanche 13 septembre, des averses accompagnées d’orages continueront d’affecter un large couloir allant de l’Est du pays jusqu’aux confins du sud, tandis que du sable soulevé par le vent réduira la visibilité dans le Sud-Est. La perturbation ne s’arrêtera pas là : lundi 14 septembre, d’autres wilayas de l’Ouest et du Sud-Ouest basculeront à leur tour sous les nuages.

Les prévisions météo de l’Office National de la Météorologie (ONM) décrivent une journée agitée, marquée par des cellules orageuses mobiles et des cumuls variables d’un secteur à l’autre. L’instabilité touchera d’abord l’Est intérieur, autour de Tébessa, Khenchela et Batna, avant de gagner les portes du désert.

Le chapelet des wilayas concernées s’étire ensuite vers le Sud-Est, avec Biskra, El Oued, El Meghaïer et Ouled Djellal, puis remonte vers les wilayas de Djelfa et Laghouat. Ghardaïa, Ouargla et Touggourt complètent ce tableau, tout comme Tindouf, isolée à l’extrême sud-ouest. Le risque orageux, lui, déborde légèrement de cette zone puisqu’il concerne aussi El Meniaâ.

Vents de sable à prévoir dans ces wilayas

Le Sud-Est vivra une journée doublement perturbée. Aux averses s’ajoutent des vents de sable annoncés sur Ouargla et Touggourt, un phénomène classique lorsque des rafales descendantes accompagnent les orages désertiques. Concrètement, la visibilité peut chuter en quelques minutes sur les axes routiers, avant de se rétablir tout aussi vite. Les conducteurs sont invités à lever le pied, à allumer leurs feux et à éviter les dépassements durant les épisodes les plus denses.

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Prévisions météo en Algérie : la dégradation gagne ces régions dès lundi

La journée de lundi 14 septembre confirmera cette météo instable. Le centre de gravité de la perturbation se déplacera vers l’ouest, avec des pluies attendues sur un axe reliant Ouled Djellal, Laghouat et Ghardaïa à El Bayadh, Naâma et Béchar.

L’activité orageuse couvrira un périmètre encore plus vaste. À ces mêmes wilayas s’ajouteront Djelfa au nord, ainsi que Béni Abbès et Tindouf au sud-ouest. Autrement dit, une bonne partie des steppes et du Sud-Ouest restera sous surveillance au démarrage de la semaine.

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Vigilance recommandée sur les routes et les zones inondables

Deux risques principaux se cumulent. Le premier concerne l’état des chaussées : une pluie soudaine sur un sol sec et poussiéreux rend le revêtement glissant, en particulier sur les routes sahariennes. Le second tient à la visibilité, susceptible de se dégrader brutalement sous les rafales chargées de sable.

Dans les régions arides, les orages provoquent parfois des écoulements rapides dans les oueds habituellement secs. La prudence s’impose donc près des lits de rivières et des points bas, y compris lorsque la pluie tombe à plusieurs kilomètres en amont. Le bilan météorologique des dernières semaines montre d’ailleurs une fin d’été particulièrement arrosée, avec des changements de temps répétés et des orages étendus sur une grande partie du territoire.

La liste des wilayas concernées pouvant évoluer d’un bulletin à l’autre, il reste préférable de consulter les mises à jour de Météo Algérie avant tout déplacement. Les prochains bulletins préciseront si cette perturbation s’essouffle ou repart de plus belle en milieu de semaine.

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