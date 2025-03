Pluies, orages et vents de sable en Algérie : à quelle météo s’attendre ce dimanche 2 mars ?

En ce début de semaine, la météo nous réserve son lot de surprises avec le retour de la pluie dans différentes régions du pays. Pour ce deuxième jour de jeûne, les conditions météorologiques s’annoncent variées à travers le pays, avec des précipitations attendues sur certaines régions du Nord, tandis que le Sud profitera d’un temps plus stable, mais ponctué par des vents de sable.

D’après le bulletin météo de ce dimanche 2 mars, au Nord du pays, la journée sera marquée par une alternance entre périodes pluvieuses et éclaircies. Les températures maximales varieront entre 16 °C et 22 °C sur les zones côtières, tandis qu’elles oscilleront entre 10 °C et 22 °C dans les régions intérieures. Les vents souffleront modérément, atteignant par endroits une vitesse de 30 km/h.

Au Sud, le soleil dominera largement, offrant une journée plus clémente. Les températures resteront élevées, avec des maximales atteignant 34 °C, alors que les minimales ne descendront pas en dessous de 18 °C. Cependant, le vent se montrera plus soutenu que dans le Nord Sahara, pouvant atteindre les 40 km/h dans certaines zones sahariennes.

Alerte météo en Algérie : pluies, orages et vents de sable dans plusieurs wilayas

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte de vigilance jaune pour plusieurs wilayas du pays, signalant des risques de pluie, d’orages et de vents de sable. Ces conditions météorologiques pourraient affecter la circulation et la visibilité dans certaines régions, nécessitant une vigilance accrue.

D’après les prévisions de Météo Algérie, les wilayas de Sidi Bel Abbès, Tissemsilt, Relizane, Tiaret, Mostaganem, Aïn Témouchent, Tlemcen, El Bayadh, Saïda, Naâma, Mascara et Oran sont placées en vigilance jaune pour des risques de pluie et d’orages. Ces précipitations pourraient être localement soutenues, accompagnées de rafales de vent.

Par ailleurs, l’ONM a aussi placé en vigilance jaune plusieurs wilayas du Sud pour une alerte aux vents de sable. Ouargla, Timimoun, Ghardaïa, In Salah et El Meniaa devraient connaître des conditions venteuses pouvant entraîner une réduction de la visibilité, notamment sur les axes routiers.

La prudence est donc de mise, particulièrement pour ce qui concerne les automobilistes lors de leurs déplacements dans ces zones. Face à ces conditions météorologiques, il est important de suivre régulièrement les mises à jour de l’ONM afin d’adapter ses déplacements et de prendre les précautions nécessaires.

Ramadan 2025 : la Gendarmerie nationale déploie son dispositif de sécurité spécial

La Gendarmerie nationale (GN) met en place un dispositif de sécurité spécial pour le mois de Ramadan. Ce plan vise à garantir la sérénité des citoyens pendant cette période de jeûne, avec une attention particulière portée aux zones urbaines et suburbaines.

Le dispositif s’articule autour de plusieurs axes majeurs :

Déploiement d’unités fixes et mobiles pour une surveillance continue du territoire

Contrôle renforcé des marchés de gros, des boucheries et de la chaîne d’approvisionnement

Surveillance des prix et sécurisation des lieux publics

Gestion de la circulation routière, particulièrement autour des mosquées et des zones commerciales

Cette année, le plan prend une dimension particulière, car la fin du Ramadan coïncide avec les vacances scolaires de printemps. Pour tout besoin d’assistance, la GN rappelle la disponibilité du numéro vert 1055 et de la page facebook « Tariki » accessibles 24h/24. Ces services permettent aux citoyens de signaler tout incident ou d’obtenir des renseignements en temps réel.