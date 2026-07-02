Pluies, orages et rafales de vent : 13 wilayas en alerte ce jeudi 2 juillet avant le grand week-end

Avant de faire vos valises pour le long week-end du 5 juillet, prudence : la météo s’annonce redoutable. L’Office National de la Météorologie (ONM) vient d’émettre une alerte pour ce jeudi 2 juillet. Des orages violents balayeront dix wilayas du Sud et des Hauts Plateaux, tandis que de fortes rafales de vent frapperont le littoral Centre. Des conditions instables qui pourraient bien transformer vos premiers départs en vacances en véritable cauchemar.

L’Algérie s’apprête à entrer dans un long week-end très attendu. À partir de ce jeudi 2 juillet, les citoyens bénéficient de plusieurs jours consécutifs de repos, avec en point d’orgue la fête de l’indépendance du 5 juillet, journée chômée et payée. Mais avant de planifier sorties et escapades, un passage obligé s’impose : consulter la météo. Et ce que les services météorologiques annoncent pour ce jeudi mérite toute l’attention des habitants de nombreuses wilayas.

Vigilance météo : Orages et pluies abondantes sur ces régions ce 2 juillet

L‘Office National de la Météorologie a publié une alerte pour la journée de ce jeudi. Des précipitations orageuses, localement importantes, sont à prévoir sur une large bande du territoire national entre 15h00 et 21h00.

Cette alerte de vigilance de niveau 1 concerne directement dix wilayas, à savoir : Tébessa, Oum El Bouaghi, Tiaret, Laghouat, El Bayadh, Khenchela, Naâma, Béchar, In Salah et Tamanrasset. Un arc géographique impressionnant, qui s’étire des Aurès jusqu’au cœur du Sahara. Les automobilistes empruntant les axes traversant ces régions en fin d’après-midi devront redoubler de prudence face aux risques de chaussées glissantes et de visibilité réduite.

Ce type d’épisode orageux sur les régions intérieures et sahariennes n’est pas une anomalie pour cet été. Depuis la mi-juin, les alertes météo aux pluies orageuses sur les Hauts Plateaux et le Grand Sud se succèdent à un rythme soutenu, confirmant une saison estivale particulièrement instable.

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Vents violents sur le Centre : voici les wilayas en vigilance

Parallèlement aux orages du Sud et des Hauts Plateaux, le littoral et les régions centrales du pays ne sont pas épargnés. Mostaganem, Chlef et Tipaza sont sous vigilance pour des rafales de vent fort, également valables jusqu’à 21h00 ce jeudi.

Ces vents violents, même sans pluie associée, peuvent perturber significativement la circulation sur les axes côtiers et provoquer des chutes d’objets en milieu urbain. Les résidents de ces trois wilayas doivent sécuriser tout ce qui pourrait être emporté par les rafales. La prudence reste donc de mise sur l’ensemble du territoire, que l’on soit au Nord face aux rafales ou au Sud face aux cellules orageuses.

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Le CRAAG annonce deux rendez-vous astronomiques majeurs en juillet 2026

Au-delà des alertes météo, le mois de juillet 2026 réserve aux passionnés du ciel deux spectacles célestes à ne pas manquer. Le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG) a officiellement annoncé deux événements planétaires pour ce mois.

Le premier aura lieu le 4 juillet 2026 : un rapprochement entre Mars et Uranus, deux planètes rarement aussi proches l’une de l’autre dans le ciel nocturne. Le second rendez-vous est fixé au 17 juillet 2026, avec un rapprochement spectaculaire entre la Lune et Vénus. Ces conjonctions planétaires rappellent que le ciel algérien, loin des zones de pollution lumineuse, offre l’un des plus beaux observatoires naturels de toute la région méditerranéenne. Un beau programme pour profiter pleinement de ce long week-end, entre deux bulletins météo.

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