Pluies, orages et ciel voilé au programme météo de ce mardi 14 octobre en Algérie

L’automne s’installe bel et bien en Algérie. Ce mardi 14 octobre, le pays connaîtra une météo contrastée, entre averses, ciel voilé et légères éclaircies. Les prévisions de Météo Algérie annoncent la poursuite d’un temps humide et frais sur une grande partie du nord, tandis que le sud profitera d’un climat plus stable.

Sur les régions nord du pays, le ciel restera généralement couvert à partiellement voilé tout au long de la journée. Des pluies parfois orageuses toucheront surtout les zones intérieures du Centre et de l’est, où les températures continueront de baisser. L’air automnal s’impose, apportant une fraîcheur marquée dès les premières heures du matin.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie signe un méga-contrat de 5,4 MDS $ avec le géant saoudien Medad

Malgré ces passages nuageux, quelques éclaircies viendront illuminer les côtes de l’ouest, offrant de brèves accalmies avant le retour des nuages en fin de journée. L’ambiance restera toutefois humide, signe que la saison pluvieuse a bel et bien pris ses droits.

Le Grand Sud algérien profitera d’un ciel dégagé et ensoleillé, avec des températures agréables en journée. Seules les régions de l’extrême sud connaîtront quelques passages nuageux, accompagnés de pluies locales isolées.

Cette alternance entre averses, nuages et éclaircies traduit pleinement la transition automnale que traverse le pays. Un contraste météorologique typique de cette période, où la douceur du sud répond à la fraîcheur humide du nord.

Alerte météo en Algérie : vigilance jaune « pluies » et « orages » dans ces wilayas

Par ailleurs, il convient de noter que l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un bulletin de vigilance jaune concernant des pluies et des orages prévus dans de nombreuses wilayas.

Ainsi, l’alerte de Météo Algérie concerne les wilayas de : Souk-Ahras, Bordj-Bou-Arreridj, Béjaïa, M’sila, Tiaret, Mila, Tamanrasset, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Tizi Ouzou, Batna, Annaba, Sétif, Djelfa, Illizi, Constantine, Skikda, Jijel, Khenchela, Médéa, El Tarf, Boumerdès et Bouira.

Cette alerte de niveau 1 appelle à la prudence, notamment sur les routes, où la visibilité pourrait être réduite et les chaussées glissantes. Les automobilistes sont invités à redoubler de vigilance, surtout dans les zones montagneuses et les axes fortement exposés aux averses orageuses.

Incendies en Algérie : 7 feux recensés dans plusieurs régions ce lundi

La Direction générale de la Protection civile a dressé lundi un nouveau bilan des incendies de la couverture végétale signalés à travers le pays. Jusqu’à 13h, les équipes avaient recensé sept foyers d’incendie, dont quatre totalement maîtrisés.

À Béjaïa, les interventions se sont multipliées. Les pompiers ont éteint deux feux de maquis et de broussailles, l’un au lieu-dit Ighil N’Tazrourt dans la commune de Tizi N’Berber, et l’autre à Souk Oufella dans la commune de Chemini. Les opérations se poursuivent toutefois à Taghrabet, dans la commune de Beni Djellil, où un incendie de maquis reste encore actif.

🟢 À LIRE AUSSI : « Un million d’arbres en 24h » : le pari audacieux de Yacine Oualid et Fouad Maali

Même mobilisation à Jijel, où les équipes de la Protection civile luttent toujours contre un feu de forêt dans la zone d’Ayyes, relevant de la commune de Sidi Marouf.

Dans la wilaya de Médéa, les secours sont parvenus à éteindre un incendie de broussailles à Ouled Djouta, dans la commune d’Oum El Djouamaa. À Tipaza, un autre foyer a été neutralisé dans la forêt d’Ouled Aouali, commune de Mourad.

Enfin, dans la wilaya de Mostaganem, les pompiers poursuivent leurs efforts pour maîtriser un incendie déclaré dans la forêt Bourahma Douar Derradaz, à Ben Abdelmalek Ramdane.