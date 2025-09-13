Pluies, orages, canicule… Une météo capricieuse marquera le temps ce dimanche 14 septembre

Les services de Météo Algérie annoncent un retour des précipitations accompagné d’orages ce dimanche 14 septembre dans plusieurs wilayas du sud du pays. Outre cette alerte de niveau 1, un autre phénomène météorologique est à prévoir en ce début de semaine, il s’agit du retour de la canicule.

Selon l’alerte de Météo Algérie, les pluies toucheront principalement les wilayas d’Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, In Salah, Timimoun et In Guezzam. Ces précipitations pourraient provoquer des désagréments pour les habitants et les usagers de la route.

De plus, les prévisions météo également la formation d’orages locaux dans ces mêmes régions, notamment à In Salah, Adrar, Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam. Ces cellules orageuses pourront s’accompagner de fortes rafales de vent et d’éclairs.

Météo Algérie : retour de la canicule dans ces régions !

Par ailleurs, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont placé en vigilance jaune « canicule » trois wilayas du nord du pays. D’après cette alerte de niveau 1, un temps chaud marquera les wilayas de Boumerdes, Alger et Béjaia.

Outre les prévisions de pluies, d’orages et de canicule, Météo Algérie alerte sur les risques de vents de sable ce dimanche 14 septembre dans certaines wilayas du sud du pays. Les régions concernées sont Timimoun, Adrar et In Salah, où ce phénomène météorologique pourrait perturber la circulation.

En effet, ces vents risquent de réduire la visibilité sur les routes, rendant les déplacements dangereux. Face à une météo aussi changeante, il devient essentiel de suivre régulièrement les bulletins de l’ONM pour anticiper les risques liés aux conditions climatiques et adapter ses déplacements.

Rentrée 2025 : une semaine nationale pour sensibiliser les élèves à la santé scolaire

Le ministère de la Santé lancera, en coordination avec le ministère de l’Éducation nationale, la semaine nationale de la santé scolaire du 21 au 25 septembre, coïncidant avec la rentrée 2025-2026.

Cette initiative a pour objectif de renforcer la conscience sanitaire en milieu scolaire en sensibilisant les élèves aux bonnes pratiques de prévention et d’hygiène. Au programme : des campagnes d’information, des ateliers pratiques et des activités éducatives destinées à promouvoir la culture de la santé dès le plus jeune âge.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé a appelé ses directions locales à s’impliquer activement pour garantir la réussite de cette action nationale, en renforçant la coordination avec les directions de l’éducation au niveau de chaque wilaya. Les équipes de santé scolaire seront mobilisées pour accompagner et superviser les activités programmées.

Le ministère encourage également l’organisation d’initiatives complémentaires telles que des conférences, des interventions spécialisées ou encore des ateliers pédagogiques, afin de consolider l’impact de cette semaine de sensibilisation.