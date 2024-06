Pluies, orages, canicule… La météo en Algérie ce 16 juin, 1ᵉʳ jour de l’Aïd al-Adha !

Ce dimanche 16 juin marque la célébration du premier jour de l’Aïd al-Adha en Algérie pour l’année 2024. En cette journée festive, connaître les prévisions météorologiques s’avère essentiel pour se préparer et profiter pleinement de ce moment spécial avec vos proches.

Après plusieurs jours marqués par une canicule intense, une nouvelle tendance météorologique semble se profiler à l’horizon. En effet, des pluies orageuses pourraient toucher diverses wilayas du Nord du pays.

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis une alerte de vigilance jaune pour “pluie” et “orage” concernant les wilayas suivantes : Sidi-Bel-Abbès, Alger, Tipaza, Tissemsilt, Laghouat, Bordj-Bou-Arreridj, Relizane, Béjaïa, M’sila, Tiaret, Tizi-Ouzou, Chlef, Djelfa, Tlemcen, El-Bayadh, Aïn-Defla, Médéa, Saïda, Naâma, Boumerdès, Bouira, Mascara, Oran et Blida.

En plus de cette alerte, Météo Algérie a aussi signalé des risques de vents de sable dans la wilaya de Timimoun. Profitez de cette journée de l’Aïd al-Adha en prenant les précautions nécessaires face à ces prévisions météo, et ce, tout en consultant les dernières mises à jour de Météo Algérie.

Concernant les prévisions météo attendues ce dimanche 16 juin, l’ONM annonce un ciel dégagé sur l’ensemble des régions Centre et Ouest du Nord du pays. Cependant, les régions intérieures de ces zones pourraient faire face à des épisodes pluvieux. Dans les régions de l’Est, Météo Algérie a prévu un ciel partiellement voilé à couvert, accompagné de quelques pluies éparses. Enfin, dans notre grand Sud, un ciel couvert dominera le Nord Sahara, tandis qu’un ciel partiellement voilé prévaudra dans l’ensemble des autres régions sahariennes.

Par ailleurs, il convient de noter que les températures maximales varieront selon les zones géographiques. Sur les régions côtières, le mercure oscillera entre 28 et 36 °C, tandis que dans les régions intérieures, les températures atteindront entre 32 et 39 °C. Au niveau des régions sahariennes, le thermomètre affichera des valeurs oscillant entre 34 et 42 °C sur le Nord Sahara, le Hoggar/Tassili et le Sud-Ouest. Tandis que dans les autres régions sahariennes, les températures atteindront entre 42 et 47 °C, pouvant grimper jusqu’à 49 °C dans le Sahara Central.