Pluies, orages, canicule… À quelle météo faut-il s’attendre en Algérie ce lundi 12 août ?

Ce lundi 12 août 2024 s’annonce contrasté sur le plan météorologique en Algérie. Alors que certaines régions du pays se préparent à accueillir la pluie, la canicule persiste dans d’autres, apportant des températures élevées et un ciel souvent voilé.

Selon les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), les régions Nord du pays bénéficieront d’un ciel dégagé à partiellement voilé. Toutefois, des développements orageux isolés pourraient se manifester sur les régions intérieures, les Hauts Plateaux, et les Aurès en fin d’après-midi et en soirée, accompagnés de quelques averses locales.

Pour les régions sahariennes, Météo Algérie prévoit un ciel généralement dégagé, bien que souvent voilé sur le Sud-Ouest, notamment dans les régions de Tindouf et Béchar, ainsi que sur le Nord du Sahara. Dans l’Extrême Sud, vers la frontière algéro-malienne et le Hoggar/Tassili, des formations cumuliformes se développeront au cours de l’après-midi et de la soirée. Ces formations pourraient entraîner des orages isolés et quelques averses de pluie par endroits.

Alerte météo en Algérie : plusieurs wilayas en alerte jaune pour la pluie et les orages

L’ONM a émis une alerte de vigilance jaune pour les wilayas d’El Bayadh, Constantine, Oum El Bouaghi, Mila, Tlemcen, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Médea, Djelfa, Sétif, Saida, Batna, Tissemsilt, Sidi Bel Abbès, Souk Ahras, Guelma, Naama, Tebessa, et Khenchela. Ces régions doivent s’attendre à des averses potentiellement orageuses, qui pourraient perturber la fin de journée.

Canicule en Algérie : chaleur intense sur plusieurs régions !

Malgré ces prévisions de pluie, un temps chaud continuera d’affecter diverses régions du pays, en particulier les zones côtières de l’Est et les Hauts Plateaux du Centre et de l’Est. Les températures maximales de ce lundi oscilleront entre 31 et 43 °C sur les régions côtières, entre 34 et 43 °C dans les régions intérieures, et atteindront même 47 °C dans certaines parties du Grand Sud.

Ainsi, ce lundi 12 août se caractérisera par un contraste météorologique ! Alors que certaines zones connaîtront des épisodes pluvieux et orageux, d’autres resteront sous l’emprise d’une chaleur accablante. La vigilance est donc de mise pour les habitants des régions concernées par ces alertes météorologiques !