Pluies, orages, baisse du mercure… Découvrez les prévisions météo en Algérie pour ce 28 octobre

Le bulletin météo de l’Office National de la Météorologie (ONM) pour ce lundi 28 octobre 2024 annonce un ciel souvent voilé à localement nuageux sur les régions de l’Ouest et du Centre du pays.

Quelques pluies, parfois orageuses, sont prévues, notamment sur les zones côtières et intérieures de l’Ouest, mais devraient s’atténuer en soirée. Quant aux Hauts Plateaux, des passages nuageux et des averses orageuses seront au rendez-vous à partir de l’après-midi. Tandis qu’à l’Est du pays, un ciel passagèrement nuageux prévaudra avec des éclaircies entrecoupées de nuages plus denses.

Les régions sahariennes connaîtront un ciel souvent voilé à partiellement nuageux, surtout dans le Bécharois, le Nord Sahara et le Sahara central, où quelques pluies pourraient tomber localement. Les autres régions du Sahara afficheront un ciel dégagé à partiellement voilé, avec une couverture nuageuse sur les Oasis à partir de l’après-midi.

Bulletin météo en Algérie : quelles sont les températures du jour ?

Du côté des températures, un refroidissement se fait sentir. Les températures maximales de ce lundi varieront entre 20 et 28 °C sur les régions côtières, entre 18 et 27 °C sur les régions intérieures et les Hauts Plateaux et entre 20 et 39 °C dans les régions sahariennes.

BMS – Météo Algérie : alerte « orange » pluie dans plusieurs régions du pays !

Ce lundi 28 octobre, plusieurs régions continuent de faire face à des pluies persistantes. Météo Algérie a émis plusieurs bulletins météo spéciaux (BMS), plaçant en vigilance orange « pluie » plusieurs wilayas du pays.

Le premier BMS concerne les wilayas de Tipaza, Blida, Alger, Boumerdès et Bouira, avec des précipitations estimées entre 20 et 30 mm. En cours depuis hier à 18h00, cette alerte météo restera valable jusqu’à 06h00 ce lundi.

Le second BMS de niveau 2 place les wilayas de Chlef, Tissemsilt, Aïn Defla et Médéa en vigilance. Les quantités de pluie attendues dans ces régions oscillent entre 20 et 30 mm, pouvant localement atteindre ou dépasser 40 mm. Cette alerte restera en vigueur jusqu’à 06h00 aujourd’hui.

Enfin, la dernière alerte météo de niveau 2 de l’ONM concerne le Sud de Sidi Bel Abbès ainsi que les wilayas de Saïda, Naâma, El Bayadh, Tiaret, Laghouat et Djelfa. Des précipitations estimées entre 20 et 40 mm y sont attendues, avec une validité qui se prolonge jusqu’à 03h00 ce lundi 28 octobre.