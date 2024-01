Pluies, nuages, soleil… que dit le bulletin météo en Algérie pour ce mardi 2 janvier ?

Pour ce deuxième jour de l’année 2024, nos regards scrutent le firmament, impatients de découvrir les caprices météorologiques qui marqueront ce mardi 2 janvier. La météo, ce compagnon indéfectible de nos journées, se dévoile comme une toile en constante évolution. Quels tableaux atmosphériques s’apprêtent-ils à orner nos cieux en cette journée ? Levons donc le voile sur les prévisions pour ce jour : une atmosphère en ébullition s’annonce, portant les promesses d’une journée contrastée. Les premières lueurs de la nouvelle année se dessinent sous un ciel partagé entre les nuances changeantes des nuages et les éclats timides du soleil.

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont hissé le drapeau jaune de la vigilance pour certaines wilayas du Nord. Il s’agit de Béjaia, Tizi Ouzou, Annaba, Skikda, Jijel, El-Tarf et Boumerdès. Ce signal sonne l’alerte, signalant une situation météorologique particulière qui requiert toute notre attention.

Dans ces régions, les prévisions atmosphériques dépeignent un paysage teinté de nuances pluvieuses et orageuses. La vigilance jaune « pluie » et « orage » évoque des conditions météorologiques à surveiller de près, mettant en garde contre d’éventuels épisodes pluvieux soutenus ou des phénomènes orageux qui pourraient toucher ces zones.

Cette alerte de vigilance jaune, bien que ne représentant pas une situation d’urgence, incite toutefois à rester vigilant face à ces manifestations météorologiques potentiellement perturbatrices. Elle invite les habitants et les autorités locales à se préparer en conséquence, en adoptant les précautions nécessaires.

Météo Algérie : quelles sont les températures de ce 2 janvier ?

Pour ce mardi 2 janvier, les prévisions météo annoncent un ciel qui se pare d’une palette changeante, aux variations dignes d’une toile impressionniste. Au Nord du pays, des voiles nuageux teinteront le firmament, ponctués de quelques éclaircies qui viendront caresser les régions côtières et s’aventureront vers l’Est du pays.

Cependant, du côté des régions sahariennes, une toute autre symphonie météorologique résonne. Le ciel se dévoilera dans une parure dégagée, offrant aux habitants des panoramas d’une pureté cristalline. Néanmoins, dans le Nord Sahara, quelques voiles nuageux viendront jouer les trouble-fête, tempérant légèrement cette clarté.

À Tipaza, le bulletin météo de mardi annonce 17 °C, tandis que Béjaia et Skikda pourraient frôler les 14 °C. D’autres régions comme Tlemcen et El Tarf se tiendront à une température de 15 °C. À l’intérieur des terres, Tiaret s’enveloppera dans un manteau thermique de 12 °C, tandis que Sétif et Batna se stabiliseront respectivement à 11 °C et 10 °C. Médea rejoindra cette tendance avec ses 12 °C, laissant Batna flirter avec les 10 °C. Quant aux régions sahariennes, El Oued se réchauffera jusqu’à 17 °C, alors que Djanet et Adrar connaîtront une véritable montée du thermomètre, atteignant 23 °C.