Pluies, neiges et vague de froid : plusieurs wilayas placées en vigilance ce lundi 9 décembre

L’hiver s’installe en Algérie ! Une vague de froid se fait ressentir dans plusieurs régions du pays et les prévisions météorologiques annoncent la persistance des pluies et des chutes de neige. Ce lundi 9 décembre, un temps hivernal marquera l’ensemble des régions Nord du pays, voici le bulletin météo détaillé de la journée.

Ce lundi 9 décembre, l’Algérie se réveille sous un climat hivernal marqué par des températures basses, des pluies persistantes et des chutes de neige sur les hauteurs. Selon l’Office National de la Météorologie (ONM), les régions de l’Ouest connaîtront des passages nuageux parfois denses, accompagnés de pluies locales. Une amélioration est cependant prévue en soirée, notamment sur l’intérieur et les hauts plateaux.

Dans les régions du Centre et de l’Est, un ciel souvent nuageux couvrira les zones côtières et intérieures. Des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, affecteront principalement les régions côtières du Centre-Est et de l’Est. Sur les hauts plateaux et dans les Aurès, un ciel partiellement nuageux laissera place à quelques pluies isolées par moments.

Par ailleurs, les régions sahariennes profiteront d’un temps plus clément, avec un ciel dégagé à partiellement voilé, offrant une pause bienvenue dans cette vague de froid.

Vague de froid en Algérie : les températures en forte baisse

Le bulletin météo prévoit une baisse significative des températures maximales. Sur les régions côtières, elles oscilleront entre 14 et 17 °C. Les régions intérieures et les hauts plateaux enregistreront des valeurs comprises entre 8 et 16 °C, tandis que les régions sahariennes afficheront des températures variant entre 14 et 27 °C.

Alerte météo en Algérie : pluies et neiges persistantes ce lundi !

En outre, Météo Algérie prévoit des chutes de neige locales sur les reliefs du Centre-Est et de l’Est, dépassant les 1100 à 1200 mètres d’altitude, particulièrement durant la matinée.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte de niveau orange pour « neige et verglas » dans plusieurs wilayas. Cette alerte concerne Tizi Ouzou, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Béjaïa et Jijel, où des épaisseurs comprises entre 5 et 10 cm sont attendues. En vigueur depuis hier soir, cette alerte restera valide jusqu’à 6h00 ce lundi.

En parallèle, l’ONM a aussi placé en vigilance jaune les wilayas de Skikda, Annaba, El Tarf, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès et Alger pour des risques de pluies. Parfois intenses, ces précipitations pourraient compliquer les déplacements et nécessitent une attention particulière de la part des utilisateurs de la route.