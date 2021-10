Pluies : la wilaya d’Illizi envahie par les eaux

Le froid s’installe et la pluie commence à tomber dans plusieurs wilayas du pays pour le grand bonheur des amoureux de l’hiver. Cependant, elle porte également une crainte qui nous vient à l’esprit à chaque saison hivernale puisque le risque d’inondation est fortement appréhendé vu ses dégâts dans le passé en Algérie.

Dans un bulletin météo, les services de Méteo Algérie ont mis en garde contre des vents violents et des pluies orageuses au sud du pays. Ouargla, Illizi, Timimoune, Adrar et Bordj Badji Mokhtar, ces wilayas figurent en vigilance jaune.

C’est ce qu’a vécu la wilaya d’Illizi. Les intempéries ont engendré une forte augmentation de la hauteur d’eau et donc des inondations bloquant la route nationale 03 de Oued Tasset. Les services de la protection civile ont sauvé 5 enfants. Les inondations ont même entraîné et dévié un bus se dirigeant vers Djanet. Dans la commune de Fednoun, 9 individus on été sauvés après avoir été bloqués dans deux véhicules 4×4 à cause des inondations.

Une autre wilaya du sud touchée

Cela a été également le cas de la wilaya de Djanet où 15 voyageurs ont été sauvés d’un bus bloqué à cause de l’accroissement du niveau d’eau de la vallée sur la route nationale 03 à 200km d’Illizi. Les services de la wilaya mettent en garde les habitants et les conseillent de s’éloigner des vallées, et ce à travers un communiqué.

Les pluies font souvent des dégâts dans plusieurs wilaya de l’Algérie. Récemment dans le premier jour de l’automne, plusieurs routes ont été fermées suite aux fortes pluies à Alger, Tipaza, Médea, Chlef et Tizi ouzou.