Pluies intenses et vents violents : quelles wilayas sont en vigilance météo « orange » ce 31 janvier ?

L’instabilité météorologique continue de s’imposer sur une large partie du territoire national. Ce samedi 31 janvier, le temps restera fortement perturbé en Algérie, avec des pluies parfois abondantes et des vents violents susceptibles d’affecter aussi bien les régions côtières que l’intérieur du pays. Face à cette situation, l’Office national de la météorologie (ONM) a maintenu plusieurs bulletins météorologiques spéciaux (BMS), plaçant de nombreuses wilayas en vigilance de niveau 2.

Les régions de l’Est figurent parmi les plus exposées aux fortes précipitations. Les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras connaîtront des pluies estimées entre 20 et 30 mm, avec des cumuls pouvant atteindre ou dépasser localement les 50 mm, notamment sur les zones côtières. Selon les prévisions de l’ONM, cet épisode pluvieux débutera samedi à 06h00 et se poursuivra jusqu’à dimanche matin à la même heure.

En outre, les wilayas de Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Bouira, Médéa et Aïn Defla enregistreront des précipitations comprises entre 20 et 30 mm. Ces pluies concerneront la journée de samedi, entre 03h00 et 15h00, avec un ciel chargé et une atmosphère humide susceptible de compliquer les déplacements, notamment en milieu urbain.

Plus à l’Ouest, Mostaganem, Mascara, Saïda, Relizane, Tissemsilt et Tiaret resteront également sous l’influence de ces pluies, attendues jusqu’à 3 heures ce samedi, avec des quantités similaires que le BMS précédent.

BMS – Vents violents : jusqu’à 110 km/h dans ces wilayas !

Outre les pluies, les vents violents constituent l’autre facteur de vigilance majeur de ce samedi. Dans les wilayas du Sud et du Sud-Est, notamment Ghardaïa, Ouled Djellal, El M’Ghair, Touggourt, le nord de Ouargla, El Oued et Biskra, des vents d’Ouest à Nord-Ouest souffleront à des vitesses de 60 à 70 km/h, avec des rafales dépassant parfois les 80 km/h. Ces conditions favoriseront de fréquents soulèvements de sable, réduisant fortement la visibilité entre 09h00 et 21h00.

Les wilayas du Nord et de l’Est resteront également sous la menace de vents très soutenus. Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa subiront des rafales pouvant atteindre ou dépasser 100 à 110 km/h, notamment sur les régions côtières. Cette situation perdurera jusqu’à dimanche matin.

Le Centre, incluant Tipaza, Blida, Médéa, Alger, Boumerdès, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, Laghouat, Djelfa et M’sila, connaîtront également des vents violents accompagnés localement de soulèvements de sable, compliquant la circulation sur les axes routiers.

Vigilance et prudence recommandées

Face à ces conditions météorologiques agitées, les autorités appellent les citoyens à la prudence, en particulier dans les zones exposées aux vents forts et aux fortes pluies. Les services de Météo Algérie assurent un suivi continu de la situation et invitent la population à consulter régulièrement les mises à jour météorologiques, en attendant une amélioration progressive prévue dans les prochains jours.