Pluies, hausse des températures… Que dit le bulletin météo en Algérie ce mardi 14 mai ?

Un contraste saisissant caractérise les prévisions météo en Algérie ! Alors que certaines régions du pays se voient arrosées par des averses de pluie, d’autres connaissent une légère augmentation des températures. Dans cet article, plongeons dans les détails du bulletin météo pour ce mardi 14 mai 2024 !

L’Office National de la Météorologie (ONM) maintient une vigilance jaune pour des risques de “pluie” et “orage” dans plusieurs wilayas, notamment BLIDA, ALGER, SOUK-AHRAS, TIPAZA, TISSEMSILT, LAGHOUAT, BORDJ-BOU-ARRERIDJ, BÉJAÏA, MSILA, TIARET, MILA, OUM-EL-BOUAGHI, TÉBESSA, GUELMA, TIZI-OUZOU, BATNA, ANNABA, SÉTIF, DJELFA, CONSTANTINE, SKIKDA, EL-BAYADH, EL-MGHAIR, JIJEL, KHENCHELA, AÏN-DEFLA, MÉDÉA, BISKRA, EL-TARF, NAÂMA, BOUMERDÈS, BOUIRA et OULED-DJELLAL.

En plus de ces risques de précipitations et d’orages, Météo Algérie annonce un temps relativement chaud sur les Oasis dans le Sud du pays. Les températures maximales attendues ce mardi 14 mai seront assez contrastées. Sur les régions côtières, elles oscilleront entre 24 et 30 °C, offrant un climat plutôt agréable. En revanche, sur les régions intérieures, les températures connaîtront une nette hausse, allant de 27 à 38 °C, tandis que dans les régions sahariennes, elles atteindront des sommets entre 34 et 43 °C.

Météo Algérie : que nous réserve le temps ce mardi 14 mai ?

Pour ce mardi 14 mai, le ciel nous réserve une palette de nuances à travers différentes régions du pays. L’horizon s’annonce dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble des régions Nord, selon le dernier bulletin météo. Cependant, restez vigilant, car l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit le développement de quelques foyers orageux isolés sur l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès en après-midi et soirée. Ces changements pourraient entraîner quelques averses localisées, notamment sur les Aurès, et évoluer vers les régions côtières du Centre-Est et de l’Est en soirée.

Par ailleurs, Météo Algérie prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé sur la majeure partie des régions sahariennes. Toutefois, une attention particulière est de mise pour le bécharois, le Nord Sahara et les Oasis, où le ciel sera souvent voilé à localement nuageux. Une faible tendance orageuse reste aussi à prévoir sur le Nord bécharois.

