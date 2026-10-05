Pluies et orages sur 19 wilayas : le point météo complet

Le répit n’aura pas duré. Après un dimanche déjà copieusement arrosé dans certaines régions du pays, l’Office national de la météorologie (ONM) prolonge sa série d’alertes : des pluies parfois accompagnées d’orages sont à prévoir ce lundi 5 octobre sur une large frange du territoire, avant un mardi 6 octobre tout aussi agité. Hauts-Plateaux, Est, Centre et plusieurs secteurs sahariens figurent au menu de ces nouvelles alertes de niveau 1.

Météo Algérie : 19 wilayas visées par l’alerte de ce lundi

Pour la journée de ce lundi 5 octobre, le bulletin de vigilance jaune couvre dix-neuf wilayas. L’Est concentre l’essentiel du dispositif, avec Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi et Batna. Sétif et Bordj Bou Arréridj complètent le tableau sur les Hauts-Plateaux.

Le Centre n’échappe pas à la dégradation. Bouira, Blida, Médéa et Aïn Defla sont concernées, tout comme Tissemsilt et Tiaret, situées plus à l’ouest sur les hauteurs. L’instabilité descend ensuite franchement vers le Grand Sud, où In Salah, Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar apparaissent également dans la liste de l’ONM.

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Alerte météo en Algérie : ma perturbation se prolonge mardi 6 octobre

La journée de mardi ne marquera pas la fin de l’épisode. Les prévisionnistes maintiennent l’annonce de précipitations sur un périmètre resserré mais toujours étendu, qui court de l’extrême Est jusqu’aux confins du Sud-Ouest.

Souk Ahras, Guelma, Tébessa, Khenchela et Batna restent exposées, aux côtés de Sétif, Bordj Bou Arréridj et Bouira. Médéa, M’Sila et Djelfa complètent la liste pour le Centre et les Hauts-Plateaux, tandis que Tindouf fait son apparition dans le bulletin. L’activité orageuse y est également attendue, Oum El Bouaghi s’ajoutant par ailleurs aux zones susceptibles d’entendre gronder le tonnerre.

Autrement dit, deux journées consécutives de temps instable s’annoncent, avec une concentration marquée sur la moitié orientale du pays. Un schéma que l’ONM avait déjà décrit lors d’épisodes similaires fin septembre, lorsque des bulletins spéciaux de niveau 2 visaient plusieurs wilayas sahariennes.

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Prudence sur les routes dans les wilayas concernées

Les averses orageuses, même brèves, rendent les chaussées glissantes et réduisent sensiblement la visibilité. Dans les zones au relief accidenté des Hauts-Plateaux, les écoulements peuvent survenir rapidement sur les axes secondaires.

Les automobilistes sont invités à lever le pied, à conserver des distances de sécurité élargies et à éviter les traversées d’oueds en crue. Dans les wilayas du Sud visées par le bulletin de vigilance, les ruissellements soudains restent le principal danger, les sols y absorbant mal l’eau tombée en peu de temps.

La situation devrait rester perturbée au moins jusqu’à mardi soir. L’ONM actualise ses bulletins plusieurs fois par jour, et il reste conseillé de consulter les dernières prévisions météo avant tout déplacement important.

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La Protection civile maîtrise vingt-six départs de feu

Par ailleurs, les services de la Protection civile ont dû intervenir sur un autre front. Entre le 4 et le 5 octobre à 7h00, la Protection civile a comptabilisé vingt-six incendies à travers le territoire national.

Végétation, parcelles agricoles, palmeraies et stocks de fourrage ont été touchés par ces départs de feu. Le bilan transmis par l’institution précise toutefois que l’ensemble des foyers a été circonscrit, sans victime signalée.

Ce double visage, feux d’un côté, intempéries de l’autre, illustre la transition parfois brutale que connaît l’Algérie en cette période de l’année. Pluies, orages et pics de chaleur avaient déjà coexisté sur une même journée en août dernier.