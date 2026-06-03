Pluies et orages persistants ce 3 juin : alerte et vigilance météo dans ces wilayas

Alors que le nord du pays suffoque sous un dôme de chaleur tenace qui ne laissera aucun répit avant le 10 juin, le Grand Sud se prépare à un tout autre scénario. En effet, plusieurs wilayas sont en alerte : des orages soudains et violents menacent le désert. Face à ce double extrême météorologique, la prudence est de mise pour des millions d’Algériens. Voici ce qui vous attend dans les prochaines heures.

La météo en Algérie ce mercredi 3 juin 2026 s’installe dans un schéma bien particulier : une chaleur tenace continue d’étouffer les régions côtières, sans signe d’accalmie avant le 10 juin au moins. Pendant ce temps, le Grand Sud vit sous une tout autre menace. L’Office National de la Météorologie (ONM) a maintenu des alertes de vigilance jaune de niveau 1 pour des pluies accompagnées d’orages dans trois wilayas sahariennes. Deux phénomènes opposés, une seule journée.

Canicule persistante : quelles régions sont concernées ce 3 juin ?

La vague de chaleur qui s’est installée dès le 1ᵉʳ juin ne montre aucun signe de repli. Plusieurs wilayas du littoral subissent des températures nettement supérieures aux normales saisonnières. Un anticyclone solidement ancré sur le territoire maintient cette pression thermique, et les prévisionnistes ne prévoient pas de rupture avant le 10 juin.

Les habitants des zones côtières doivent limiter leurs sorties aux heures les plus chaudes, entre 11h et 16h. S’hydrater régulièrement reste le réflexe essentiel. Une vigilance accrue s’impose pour les personnes âgées, les enfants et les malades chroniques, particulièrement exposés aux coups de chaleur.

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Alertes orages au Grand Sud : plusieurs wilayas sous vigilance jaune

Paradoxalement, c’est dans le désert que la pluie s’invite. Les services de l’ONM ont émis un bulletin de vigilance jaune ciblant les wilayas de Djanet, Tamanrasset et In Guezzam pour ce mercredi. Des pluies orageuses sont à prévoir sur ces territoires sahariens, un phénomène certes rare mais pas inédit à cette période de l’année.

Ce n’est pas une surprise isolée. Dès le 2 juin, un double bulletin de l’ONM avait déjà signalé des pluies orageuses dans ces mêmes zones, aux côtés d’une alerte canicule sur le littoral Est. La continuité de ces alertes confirme une instabilité atmosphérique durable sur le Sahara algérien.

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Un début juin sous tension : l’Algérie face à ses contrastes climatiques

Aucun changement majeur n’est attendu pour le lendemain. Les prévisions météo de l’ONM pour le jeudi 4 juin reconduisent le même scénario : pluies orageuses toujours probables sur Djanet, Tamanrasset et In Guezzam, et chaleur persistante sur les régions côtières.

Cette répétition du schéma sur deux jours consécutifs illustre la stabilité des masses d’air en présence. D’un côté, l’anticyclone verrouille le nord sous la chaleur. De l’autre, des perturbations humides remontent du sud, alimentant les orages sahariens.

Les climatologues le soulignent depuis plusieurs saisons : l’instabilité des masses d’air s’accentue. Les épisodes caniculaires de fin août 2025, avec des pics à 48 °C, témoignent d’une tendance de fond. L’été 2026 s’inscrit dans cette continuité préoccupante.

Face à cette situation, le réflexe le plus sûr reste de consulter régulièrement les bulletins officiels de l’ONM et de respecter les consignes des autorités locales. La météo algérienne ne laisse pas de place à l’improvisation en ce début juin.

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