Pluies et orages en Algérie : plusieurs wilayas sous vigilance ce jeudi 17 septembre

Le ciel algérien ne se calmera pas avant la fin de la semaine. Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) maintiennent une vigilance jaune de niveau 1 pour ce mercredi 16 et ce jeudi 17 septembre 2026, avec des averses et une activité orageuse qui gagneront progressivement du terrain. Le Sud-Ouest ouvre le bal, avant une extension marquée vers l’Est et le littoral.

Sept wilayas sont visées par les précipitations ce mercredi. Cette alerte météo concerne un large couloir allant des Hauts-Plateaux occidentaux, avec Naâma et El Bayadh, jusqu’au Sud vers Béchar, Béni Abbès, Timimoun, El Menia et Adrar. À ces mêmes secteurs s’ajoutent, pour le risque orageux, deux wilayas de l’extrême Sud : Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam.

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Alerte pluies et orages en Algérie : vigilance « jaune » dans ces wilayas jeudi

La journée de jeudi marquera un net changement d’échelle. Au total, 17 wilayas figurent sur la liste des régions en vigilance « jaune » pour pluies. Cette alerte de Météo Algérie concerne notamment les wilayas allant de Tébessa à Constantine, en passant par Souk Ahras, Guelma, Oum El Bouaghi, Mila et Sétif.

Le Sud reste, lui aussi, sous influence. Ces prévisions visent aussi Ouargla, El Menia, Timimoun, Béchar, Béni Abbès, Tindouf et Adrar, tout comme Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et Tamanrasset.

Le risque d’orages est bien plus étendu encore. L’alerte de Météo Algérie place en vigilance jaune pas moins de 36 wilayas. Le littoral Est entre dans le dispositif avec El Tarf, Annaba, Skikda et Jijel, rejoint par la Kabylie (Béjaïa, Tizi Ouzou, Bouira, Boumerdès), le centre (Médéa, Djelfa, M’Sila), les Aurès (Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj) et une partie de l’Ouest, de Mascara à Tlemcen en passant par Sidi Bel Abbès.

Les prévisions météorologiques étant susceptibles d’évoluer, les services de Météo Algérie publient régulièrement des mises à jour et de nouveaux bulletins en fonction de l’évolution de la situation. Il est donc important de consulter régulièrement les canaux officiels de l’Office national de la météorologie (ONM), notamment son site internet et sa page Facebook, afin de suivre l’évolution des prévisions.

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Bilan de la Protection civile : 12 incendies maîtrisés en 24 heures

Par ailleurs, la Protection civile a fait état de 12 incendies enregistrés entre le 15 et le 16 septembre, touchant notamment des zones de végétation, des récoltes agricoles, des palmeraies ainsi que des stocks de fourrage.

Dans un communiqué, la Direction générale de la Protection civile précise que l’ensemble de ces incendies avait été maîtrisé à 7 heures mercredi matin, grâce à l’intervention de ses équipes.

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