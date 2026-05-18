Pluies et orages au rendez-vous ce lundi 18 mai : voici les wilayas concernées par l’alerte

Si la matinée semble calme, la plus grande prudence est de mise ce lundi. L’Office National de la Météorologie (ONM) vient de lancer une alerte aux pluies et aux orages ciblant 14 wilayas, des Hauts Plateaux jusqu’au Grand Sud. Votre région est-elle concernée par cette brutale dégradation ? Voici les détails de l’alerte.

Ce lundi 18 mai 2026, la météo en Algérie affiche un visage globalement stable et agréable. Pourtant, la tranquillité n’est pas totale. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte de niveau 1, plaçant plusieurs wilayas en vigilance jaune pour pluies et orages. Voici tout ce que vous devez savoir sur les prévisions du jour.

Les services de Météo Algérie ont émis une alerte de niveau 1 (jaune) pour signaler des risques de pluies orageuses localement importantes. Ce type d’alerte, récurrent ces dernières semaines, invite les citoyens à la prudence. En effet, les conducteurs doivent adapter leur conduite. Les chaussées glissantes et la baisse de visibilité constituent les principaux risques associés à ces épisodes pluvio-orageux.

🟢 À LIRE AUSSI : Alerte météo en Algérie : vigilance dans 10 wilayas pour fortes pluies ce dimanche 17 mai

Alerte météo : quelles sont les wilayas en vigilance ce lundi ?

Concernant les risques de pluies, les wilayas placées en alerte sont : Souk Ahras, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Batna, Sétif, M’Sila et Djelfa.

Ces régions, situées principalement sur les hauts plateaux et les Aurès, sont régulièrement touchées par des précipitations en cette période de l’année. Les habitants doivent suivre les mises à jour de Météo Algérie tout au long de la journée.

La liste des wilayas concernées par les orages est plus étendue. Elle comprend : Souk Ahras, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Batna, Sétif, M’Sila, Djelfa, Médéa, Tiaret, Laghouat, Ghardaïa, Illizi et Tamanrasset.

On note que les wilayas du Grand Sud, comme Illizi et Tamanrasset, figurent également dans cette liste. L’instabilité ne s’arrête pas ce lundi. L’ONM signale également un risque d’orages pour le lendemain, mardi 19 mai 2026. Seules les wilayas d’Illizi et de Tamanrasset sont concernées par cette alerte pour la journée de demain, en attendant des mises à jour des services météorologiques.

🟢 À LIRE AUSSI : La température y frôle 47°C en cette mi-mai : 3 villes algériennes parmi les plus chaudes au monde

Aïd el-Adha en Algérie : le mnistère fixe la date !

Au-delà des prévisions météorologiques, ce lundi 18 mai revêt une signification particulière dans le calendrier islamique. Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé, dans la soirée du dimanche 17 mai, que ce lundi correspond au premier jour du mois de Dhoul-Hijja 1447 de l’Hégire.

Ce mois est l’un des plus importants du calendrier musulman. Il marque notamment la période du pèlerinage à La Mecque pour des millions de fidèles à travers le monde. Selon le communiqué officiel du ministère, la fête de l’Aïd el-Adha sera célébrée le mercredi 27 mai 2026 à travers tout le pays.

🟢 À LIRE AUSSI : Aïd el-Adha 2026 en Algérie : la date officielle annoncée